به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت برای حفظ ثبات بازارها افزود: در جلسات تنظیم بازار و همچنین در نشست‌های دولت، موضوع حفظ ثبات بازارها به طور مفصل بررسی شد و تدابیری نیز برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل شرایط اخیر و حملات صورت‌ گرفته قابل پیش‌بینی بوده است، اظهار داشت: با وجود وفور کالا در بسیاری از بخش‌ها، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که بخشی از آن به شرایط جنگی و فشارهای ناشی از آن باز می‌گردد.

مهاجرانی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ، گفت: دولت در حال بررسی افزایش رقم کالابرگ است و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، اطلاعات تکمیلی در این خصوص اعلام خواهد شد. رقم فعلی کالابرگ تا پایان فروردین‌ماه اعتبار دارد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد.

سخنگوی دولت در ادامه به آسیب‌های واردشده به برخی زنجیره‌های تولیدی پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و ادامه‌داد: دولت برآوردهایی از خسارت‌های وارد شده به زنجیره‌های مختلف از جمله صنعت خودروسازی، فولاد و صنایع پتروشیمی و پلیمری انجام داده است.

وی توضیح داد: بررسی این موضوع با همکاری سه وزارتخانه نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است تا ضمن ارزیابی خسارت‌ها، از آسیب دیدن زنجیره‌های تولید و اشتغال پایدار جلوگیری شود.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه برخی آسیب‌ها به‌ویژه در حوزه فولاد و پتروشیمی قابل توجه بوده است، افزود: تلاش دولت بر این است که ادامه فعالیت زنجیره‌های تولیدی با کمترین آسیب ممکن دنبال شود.

سخنگوی دولت به وضعیت خانوارهایی که در حملات اخیر خانه‌های خود را از دست داده‌اند اشاره کرد و گفت: هزاران خانواده در این حوادث آسیب دیده‌اند و دولت برای اسکان موقت آنان تمهیداتی در نظر گرفته است.

به گفته وی، از ابتدای آغاز حملات، در استان‌ها بنیاد مسکن و در پایتخت، شهرداری تهران مسئولیت اسکان آسیب‌دیدگان را بر عهده گرفته‌اند و این افراد به‌صورت رایگان در هتل‌ها و مراکز اقامتی اسکان داده شده‌اند.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی فعالیت خود را آغاز کرده و دولت نیز برای تأمین کالاهای اساسی، وسایل ضروری و بازسازی منازل آسیب‌دیدگان برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم را در نظر گرفته است.

