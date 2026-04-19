ولایتی:
دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوسها به پایان رسیده است
مشاور رهبر انقلاب بیان کرد: دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوسها به پایان رسیده، امروز نه تنها امنیت هرمز و مالاکا در سایه اقتدار ما و شرکای راهبردیمان تضمین شده، بلکه امنیت بابالمندب نیز در ید برادران انصارالله است.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوسها به پایان رسیده، امروز نه تنها امنیت هرمز و مالاکا در سایه اقتدار ما و شرکای راهبردیمان تضمین شده، بلکه امنیت بابالمندب نیز در ید برادران انصارالله است. «هر شیطنتی، پاسخ زنجیرهای خواهد داشت».
در نمایش مضحک نشست پاریس، انگلیس و فرانسه اگر نگران امنیت کشتیرانی هستند، فکری به حال تنگه مانش و پایان زخم کهنه در جبلالطارق کنند. قدردان مواضع مستقل و عاقلانه مادرید هستیم.