در پیامی مطرح شد:
قدردانی فرمانده کل ارتش از پیام محبت آمیز فرمانده معظم کل قوا
به دنبال پیام محبت آمیز آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا به ارتش جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت 29 فروردین روز ارتش صادر شد؛ امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش طی پیامی از ابراز لطف و محبت معظم له تشکر کرد.
به گزارش ایلنا، مشروح پیام قدردانی فرمانده کل ارتش از رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی)
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
لئن شکرتم لازیدنکم
پیام حکیمانه و مدبرانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) به مناسبت 29 فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پیامها و تدابیر حکیمانه و محبتآمیز بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی و امام شهید انقلاب (رحمه الله علیهما) را در اذهان ملت بزرگ ایران و فرزندانشان در ارتش جمهوری اسلامی ایران تداعی کرد و روحیه و انگیزه مضاعفی در رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد.
نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همراهی و همدلی برادران خود در سایر قوای نیروهای مسلح، در اجرای اوامر و تدابیر مطاع فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، جان فدایان اسلام، ایران و ملت بزرگ آن در زمین، آسمان و دریای کشور بوده و همانند گذشته، دشمنان بداندیشی که نظر سوء به کشور و ملت ایران دارند را با قاطعیت بر سر جایشان خواهند نشاند و با جان و دل برای استمرار و تداوم ترقی و ارتقاء توانمندی و پیشرفتهای مختلف در پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران آماده اند.
بی تردید پیام راهبردی و برآمده از قلب نورانی رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی، چراغ راه و هدایتگر سربازان ولایت در ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و فرزندان خمینی کبیر و امام خامنهای شهید (رحمه الله علیهما) با قلبی سرشار از شور جهاد و شهادت و عزم راسخ، ضمن تجدید و تحکیم عهد با فرمانده و مقتدای خود تا آخرین قطره خون و تقدیم پیروزی سرافرازانه به ملت ایران خواهند ایستاد و چشم در چشم دشمن، دست بر ماشه و گوش به فرمان جانفشانی خواهند کرد.
همچنین بر خود لازم میدانم از طرف آحاد کارکنان ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران از محبت بیدریغ ملت قهرمان و نستوه ایران، پیام های محبتآمیز سران محترم قوا ، قرارگاه مرکزی خاتم(ص)، سپاه پاسداران، فرماندهی کل انتظامی، وزرای کشور، دفاع، خارجه و سایر مسئولان کشوری و لشکری و تلاشهای رسانه ملی در گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینیهای نیروی زمینی از صمیم قلب قدردانی و تشکر کنم.
سرلشکر ستاد امیر حاتمی