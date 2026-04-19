به گزارش ایلنا،در ادامه پیگیری‌های میدانی و راهبردی دولت برای تقویت سرمایه اجتماعی، نشستی با محوریت «محله‌محوری و مسجد‌محوری» با حضور مسعود پزشکیان

و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و محمدصادق معتمدیان استاندار تهران برگزار شد و طی آن، ابعاد اجرایی و راهبردی این دو الگوی کلیدی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر ضرورت سازماندهی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در بسترهای محلی تصریح کرد : این رویکردی که از ابتدای آغاز به کار دولت مورد تاکید بوده، در شرایط جنگی اخیر کارآمدی خود را در بسیج اجتماعی، افزایش تاب‌آوری و تقویت همبستگی ملی به‌خوبی نشان داده است.

پزشکیان همچنین مساجد را به‌عنوان کانون‌های محوری حیات اجتماعی مورد توجه قرار داد و گفت : این نهادهای مقدس در جریان تحولات اخیر، نقش مؤثری در سازماندهی حضور میدانی مردم، تقویت هویت جمعی و ایجاد انسجام اجتماعی ایفا کردند.

رئیس‌جمهور با اشاره به این ظرفیت، بر نقش مساجد در تسهیل مشارکت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به جبران خسارات ناشی از جنگ در سطح محلات تأکید کرد.

«محله» کوچک‌ترین اما مؤثرترین واحد حکمرانی اجتماعی است

پزشکیان با بیان اینکه «محله» کوچک‌ترین اما مؤثرترین واحد حکمرانی اجتماعی است، تصریح کرد: پیوند هدفمند میان مسجد، مردم و مدیریت محلی می‌تواند به شکل‌گیری الگوی حکمرانی مردمی منجر شود و کارآمدی نظام تصمیم‌گیری در شرایط بحران را به‌طور محسوسی افزایش دهد.

رئیس جمهور در ادامه با مرور تجربه‌های میدانی در جریان جنگ اخیر، به برخی دستاوردهای ملموس این رویکرد اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، مساجد به مراکز ساماندهی کمک‌های مردمی تبدیل شدند و همچنین ایجاد گروه‌های داوطلب محلی برای امدادرسانی، اسکان اضطراری و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر، از جمله نتایج مثبت این الگوست که باید با اهتمام بیشتر تقویت و در دستور کار قرار گیرد.

تریبون‌های مساجد و نمازهای جمعه نیز باید در راستای ارتقای امنیت روانی جامعه

رئیس‌جمهور افزود: تریبون‌های مساجد و نمازهای جمعه نیز باید در راستای ارتقای امنیت روانی جامعه ضمن پرهیز از بیان هرگونه مسئله تفرقه انگیز ، مقابله با شایعات و افزایش آگاهی مردم در شرایط خاص کشور بیش از پیش نقش آفرینی کنند. علاوه بر این، برگزاری برنامه‌های جمعی و فرهنگی در این مراکز، به تقویت روحیه عمومی و افزایش حس همبستگی میان مردم خواهد انجامید

رئیس‌جمهور با تأکید بر تداوم این رویکرد خاطرنشان کرد: تجربه‌های اخیر نشان داد هرجا مردم به‌صورت سازمان‌یافته و با محوریت محله و مسجد وارد میدان شده‌اند، نتایج ملموس، سریع و مؤثری حاصل شده است؛ از این‌رو، تقویت این مسیر به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت با جدیت دنبال خواهد شد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت طراحی سازوکارهای مشخص برای مشارکت هدفمند مردم در حل مسائل محلی، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مدیریت بحران تأکید شد.

همچنین تقویت جایگاه ائمه جمعه و جماعت در هدایت اجتماعی، ارتقای هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت معتمدین محلی به‌عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت، از دیگر محورهای مورد بحث بود.

بر همین اساس، مقرر شد با تدوین برنامه‌های عملیاتی و ساختارمند، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مساجد و شبکه‌های محلی در پیشبرد امور کشور فراهم شود.

