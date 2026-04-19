بازدید هیاتی از فراکسیون ورزش از مکان‌های آسیب‌دیده مجموعه ورزشی آزادی

هیاتی از فراکسیون ورزش مجلس از مکان‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در مجموعه ورزشی آزادی بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی فروردین، عباس صوفی و مرتضی محمودی رئیس و اعضای فراکسیون ورزش صبح یکشنبه بازدیدی از مکان‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در مجموعه ورزشی آزادی از جمله سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، فدراسیون والیبال و فدراسیون کشتی و سالن فوتسال تیم‌های ملی داشتند.

در جریان این بازدید، اعضای فراکسیون ورزش در جریان میزان خسارات وارد شده به این مجموعه‌ها قرار گرفتند و بر اهتمام مجلس و وزرات ورزش برای ساخت مجدد ورزشگاه ۱۲ هزاری نفری و بازسازی اماکن آسیب دیده تاکید کردند.

 

