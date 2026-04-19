به گزارش ایلنا، محمدمهدی فروردین، عباس صوفی و مرتضی محمودی رئیس و اعضای فراکسیون ورزش صبح یکشنبه بازدیدی از مکان‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در مجموعه ورزشی آزادی از جمله سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، فدراسیون والیبال و فدراسیون کشتی و سالن فوتسال تیم‌های ملی داشتند.

در جریان این بازدید، اعضای فراکسیون ورزش در جریان میزان خسارات وارد شده به این مجموعه‌ها قرار گرفتند و بر اهتمام مجلس و وزرات ورزش برای ساخت مجدد ورزشگاه ۱۲ هزاری نفری و بازسازی اماکن آسیب دیده تاکید کردند.

انتهای پیام/