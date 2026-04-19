دفاتر اسناد رسمی همگام با هوش مصنوعی گام بردارند

به گزارش ایلنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با تأکید بر لزوم تحول در دفاتر اسناد رسمی همسو با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، گفت: دفاتر نباید صرفاً چشم‌انتظار افزایش تعرفه باشند، بلکه باید با گسترش صلاحیت‌ها و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین، مسیر تعالی خود را ترسیم کنند. وی همچنین از اعطای مجوز کارگزاری فنی و مهندسی به دفاتر خوشنام خبر داد و پیشنهاد تأسیس شرکت‌های مشترک دفتر املاک و اسناد رسمی را مطرح کرد.

بابایی در ابتدای این دیدار با گرامیداشت وقایع اخیر و شهادت جمعی از فرماندهان و شهروندان بی‌دفاع در حمله دشمن صهیونی و آمریکا، ابراز امیدواری کرد با توجه به آشکار شدن ماهیت تروریستی و ضد انسانی نتانیاهو و ترامپ به زودی شاهد پیروزی قاطع ایران عزیزمان در این نبرد ناجوانمردانه خواهیم بود.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به آغاز سال جدید، تحول مثبت را خواستار شد و گفت: تحول را باید خودمان ایجاد کنیم و در عمل و باور به آن عمل کنیم. وی با تأکید بر شتاب رخداد‌های تکنولوژیکی، زمان‌شناسی و درک شرایط را برای همگامی با تحولات ضروری دانست.

بابایی یکی از راهبرد‌های اصلی قوه قضابیه را اعتباربخشی به اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تجسم عینی این راهبرد است. کانون‌های سردفتری باید نقش خود را در اجرای این قانون ایفا کرده و با برنامه‌ای جدید، مسیر تعالی دفاتر را ترسیم کنند.

هوش مصنوعی؛ جبری عمومی و گریزناپذیر

معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تحولات مبتنی بر هوش مصنوعی یک جبر عمومی در همه حوزه‌هاست، تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی باید همسو با این تحولات و فارغ از مقاومت‌های غیراصولی گام بردارند.

افزایش تعرفه؛ نه به عنوان چشم‌انتظاری

بابایی با اشاره به لزوم افزایش تعرفه سردفتران بر مبنای قانون، خاطرنشان کرد: دفاتر نباید تنها چشم به افزایش تعرفه بدوزند، بلکه باید با شناخت درست و برنامه‌ریزی اصولی، صلاحیت‌های خود را گسترش داده و ظرفیت‌های خدماتی را افزایش دهند.

مجوز کارگزاری فنی و مهندسی به دفاتر خوشنام

رئیس سازمان ثبت، اعطای مجوز کارگزاری‌های فنی و مهندسی به دفاتر اسناد رسمی را اقدامی ارزشمند و تحولی خواند و گفت: این مجوز با دقت و حساسیت بالا تنها به دفاتر خوشنام و واجد شرایط اعطا می‌شود.

پیشنهاد تأسیس شرکت مشترک دفتر املاک و اسناد رسمی

بابایی با اشاره به کاهش فعالیت برخی دفاتر به دلیل تحولات روز، پیشنهاد کرد: چند دفتر اسناد رسمی می‌توانند با تأسیس شرکت تحت عنوان دفتر املاک و اسناد رسمی، فعالیت خود را به صورت مشترک انجام دهند. وی افزود: سازمان ثبت آمادگی دارد برون‌سپاری خدمات ثبتی به دفاتر را ادامه دهد.

رئیس سازمان ثبت در پایان با قدردانی از فعالیت‌های کانون‌ها و سردفتران، آنان را بازوی سازمان در تحقق عدالت پیشینی توصیف کرد. در این جلسه که معاونان سازمان ثبت نیز حضور داشتند، خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، و تعدادی از اعضای شورای عالی به ارائه گزارش و نقطه‌نظرات خود پرداختند.