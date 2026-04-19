به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان بازدید ستادی و نظارتی از وزارت ورزش و جوانان، گزارش جامعی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف دریافت کرد. در این نشست، مسئولان وزارتخانه ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر، به دستاوردهای ورزشکاران کشور در میادین بین‌المللی، به‌ویژه کسب مدال در رشته‌های گوناگون، اشاره کردند.

بخش مهمی از این گزارش به تداوم فعالیت‌های ورزشی در شرایط خاص، از جمله مقطع جنگ، اختصاص داشت که در آن بر حفظ آمادگی قهرمانان و استمرار برنامه‌های تمرینی تأکید شد. همچنین روند آماده‌سازی تیم‌های ملی، به‌ویژه تیم ملی فوتبال، برای حضور در رقابت‌های مهم بین‌المللی از جمله جام جهانی فوتبال، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

رئیس‌جمهور در سخنانی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این مجموعه، اظهار داشت: هدف از این حضور، قدردانی از مجموعه اقداماتی است که در این وزارتخانه انجام شده و زحماتی که مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه متحمل شده‌اند.

پزشکیان با تأکید بر جایگاه والای ورزش در تقویت روحیه ملی افزود: ورزش و عرصه قهرمانی، محل تبلور روح مردانگی، کار تیمی، عرق ملی و تلاش برای برترین بودن است. ورزشکاران بیش از هر قشر دیگری این روحیه را در خود پرورش می‌دهند و کسی که در مسیر قهرمانی گام برمی‌دارد، با تمام وجود می‌کوشد تا به بالاترین جایگاه دست یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش‌آفرینی ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی تصریح کرد: انتظار طبیعی از قهرمانان کشور این است که در مسیر کسب افتخار برای ایران، این روحیه را به‌خوبی به نمایش بگذارند؛ امری که خوشبختانه بسیاری از آنان در میدان‌های مختلف به‌خوبی نشان داده‌اند. البته در این میان، افراد معدودی نیز هستند که در چنین شرایطی در جبهه مقابل قرار می‌گیرند یا مواضعی اتخاذ می‌کنند که در شأن یک ورزشکار قهرمان نیست.

یک قهرمان سرخم نمی‌کند

پزشکیان ادامه داد: روحیه یک قهرمان به‌گونه‌ای است که در برابر تهدید کشور، سر خم نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد عزت و استقلال سرزمینش خدشه‌دار شود. حتی اگر با برخی مسائل داخلی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، هنگامی که پای وطن، خاک، خانواده و هویت ملی در میان باشد، این روحیه ایستادگی و مقاومت خود را نشان می‌دهد.

رئیس جمهور با اشاره به ماجرای تیم ملی فوتسال بانوان در استرالیا خاطرنشان کرد: با وجود برخی مشکلات داخلی، اقدام دختران ورزشکار کشورمان در بازگشت به ایران نشان‌دهنده عمق وطن‌دوستی، عرق ملی و غیرت آنان است؛ موضوعی که شایسته قدردانی است و موجب افتخار کشور محسوب می‌شود. از این عزیزان، خانواده‌های آنان و همه ورزشکارانی که با این روحیه در مسیر اعتلای کشور حرکت می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه اختلاف‌نظرها امری طبیعی است و نباید موجب دلسردی افراد جامعه از هویت و وطن شان شود، افزود: همان‌گونه که در خانواده‌ها نیز اختلاف‌سلیقه وجود دارد، در سطح جامعه و کشور نیز چنین مسائلی طبیعی است؛ اما آنچه اهمیت دارد، وحدت و همدلی بویژه در برابر تهدیدات خارجی و رفتارهای غیرانسانی است.

رئیس جمهور در ادامه با انتقاد از رویکردهای دوگانه در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: ادعاهایی که درباره حقوق بشر، دموکراسی و انسانیت مطرح می‌شود، در برابر اقداماتی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در منطقه بویژه در حمله جنایتکارانه به کشورما انجام می‌دهند، قابل ارزیابی است. حملات به غیرنظامیان، ترور افراد، بمباران مناطق مسکونی و هدف قرار دادن زنان و کودکان، چگونه با این ادعاها قابل توجیه است؟

سازمان‌های مدعی حقوق بشر خوابند و تعطیلند

پزشکیان با اشاره به وضعیت نهادهای بین‌المللی اظهار داشت: در برابر این اقدامات، سازمان‌های مدعی حقوق بشر و حتی نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، خوابند و تعطیلند صرفا و گاها به ابراز نگرانی بسنده می‌کنند؛ در حالی که این‌گونه اقدامات، پاسخگوی چنین جنایاتی نیست.

رئیس‌جمهور همچنین با طرح این پرسش که این اقدامات با چه منطقی توجیه می‌شود، گفت: ترور دانشمندان، حمله به مراکز علمی و هدف قرار دادن مردم بی‌گناه و کشتار ۱۶۸ کودک دانش آموز ، هیچ توجیهی ندارد و هیچ انسان آزاده‌ای در جهان چنین رفتارهایی را نمی‌پذیرد.با این حال جای تأسف است که عده ای که خود را ایرانی میدانند در آن سوی مرزها و در رسانه های معاند نشسته اند و جنایاتی که آمریکا و رژیم صهیونسیتی بر علیه ایران عزیز مرتکب می شود را توجیه می‌کنند.

پزشکیان با تأکید بر نقش مهم ورزشکاران در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: اما قهرمانان ورزشی کشور، علی‌رغم همه مشکلات، همواره در کنار مردم و منافع ملی ایستاده‌اند و در این شرایط کشور باید بیشتر وارد میدان شوند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، انسجام و کنار گذاشتن اختلافات هستیم تا بتوانیم با همدلی مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه دهیم.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در حفظ صلح و ثبات و امنیت منطقه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال گسترش جنگ نیست و آغازگر هیچ درگیری‌ای نبوده و نخواهد بود. ما به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و در شرایط کنونی نیز قصد تعرض به هیچ طرفی را نداریم و صرفا در حال دفاع مشروع از خود هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به برخی مواضع مقامات آمریکایی افزود: اینکه رئیس‌جمهور آمریکا اعلام می‌کند ایران نباید از حقوق هسته‌ای خود استفاده کند اما پاسخ نمی دهد به چه جرمی ؟ و اساسا او چکاره دنیاست که بتواند ملتی را از حقوق قانونی اش محروم کند؟ از منظر اصول انسانی، هر انسان آزاده‌ای فارغ از دین، مذهب، نژاد و قومیت، باید از حقوق مسلم خود برخوردار باشد و ما نیز خواستار آن هستیم که در نظام بین‌الملل، با همه ملت‌ها بر پایه انصاف و عدالت رفتار شود.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر نقش جوانان و ورزشکاران در شرایط حساس کنونی اظهار داشت: انتظار می‌رود قهرمانان و ورزشکاران کشور، همچون گذشته در میدان حضور فعال داشته باشند و با تقویت روحیه ملی، زمینه حضور پررنگ‌تر جوانان را فراهم کنند. اگرچه گلایه‌ها و مشکلاتی وجود دارد و این مسائل قابل انکار نیست، اما امروز زمان طرح اختلافات نیست؛ بلکه باید در برابر دشمن متجاوز، با انسجام و همدلی ایستادگی کرد و مردم را تنها نگذاشت.

نباید چنین القا شود که ایران به‌دنبال جنگ‌طلبی است؛ برعکس، ما صلح‌طلب هستیم

رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد صلح‌طلبانه ایران خاطرنشان کرد: نباید چنین القا شود که ایران به‌دنبال جنگ‌طلبی است؛ برعکس، ما صلح‌طلب هستیم و آنچه انجام می‌دهیم، دفاع مشروع از خود است. همان‌گونه که هر انسانی در برابر تعرض واکنش نشان می‌دهد، یک ملت نیز در برابر حمله، از خود دفاع می‌کند.

پزشکیان با قدردانی از نیروهای مسلح کشور گفت: پاسخ قاطع به حملات، مرهون ایستادگی و توانمندی رزمندگان کشور از جمله بسیجیان، سپاهیان و ارتشیان است. این ایام که مصادف با روز ارتش را به دلاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گوییم و به وجود آنان افتخار می‌کنیم؛ نیروهایی که به‌عنوان دژهای مستحکم کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ عزت ملی دارند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: عملکرد نیروهای مسلح کشور در برابر فشارها و تهدیدات، بسیاری از تحلیلگران را شگفت‌زده کرده است؛ به‌گونه‌ای که کشوری با وجود مشکلات، توانسته در برابر قدرت‌های بزرگ و حمایت‌های گسترده از آنان ایستادگی کند. در مقابل، دشمنان که از تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند، با نقض آشکار قوانین بین‌المللی، به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و اماکن عمومی حمله می‌کنند.

پزشکیان این اقدامات را نشانه اوج استیصال و شکست دشمنان ملت عنوان کرد و افزود: حمله به مراکز غیرنظامی و مردم بی‌گناه، هیچ توجیهی ندارد و در تضاد کامل با ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بشر و دموکراسی است. اینکه از یک‌سو سخن ادا میکردند میخواهند مردم ایران را به پیشرفت برسانند و از سوی دیگر مدعی شدند که میخواهند کشور ما را به عصر حجر برگردانند و تمدن ما را نابودی کنند به خوبی بیانگر ماهیت متجاوزان و اهداف آنان در حمله به کشور ما است.

ورزشکارانی که دچار خطا شده یا تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار گرفته‌اند نیز بدانند که مسیر بازگشت برای آنان همواره باز است

رئیس جمهور با اشاره به نقش ورزشکاران در تقویت امید اجتماعی اظهار داشت: افتخارآفرینی قهرمانان ورزشی، مایه امید و غرور ملی است و انتظار می‌رود این روند تداوم یابد. در عین حال، ورزشکارانی که دچار خطا شده یا تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار گرفته‌اند نیز بدانند که مسیر بازگشت برای آنان همواره باز است.

پزشکیان با تأکید بر وحدت ملی خاطرنشان کرد: همه ما متعلق به این سرزمین هستیم و نباید اجازه دهیم دشمنان درصدد تضعیف یا تجزیه کشور برآیند. هر ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان باید نسبت به ایران احساس تعلق داشته باشد و در برابر هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی کشور ایستادگی کند.

اگر با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر قرار بگیریم، هیچ قدرتی توان به زانو درآوردن ملت ایران را نخواهد داشت

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت انسجام داخلی و همکاری منطقه‌ای گفت: اگر با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر قرار بگیریم، هیچ قدرتی توان به زانو درآوردن ملت ایران را نخواهد داشت. همچنین جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه چشم‌داشتی به سرزمین دیگران ندارد و کشورهای منطقه را برادران خود می‌داند. با تقویت همکاری‌ها و همگرایی، اجازه نخواهیم داد بیگانگان میان ملت‌های منطقه اختلاف ایجاد کنند.

