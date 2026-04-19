به گزارش ایلنا، پی مصوبه هیات وزیران برای تفویض اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی به معاون اجرایی رئیس جمهور برای ساماندهی مرز بازرگان برگزار شد.

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت روان‌سازی فرآیندها در مرز بازرگان اظهار کرد: باید این مرز را تسهیل و روان کنیم و تصمیمات اتخاذشده نیز در چارچوب ماده ۱۹ هیئت وزیران خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم بررسی دقیق وضعیت موجود افزود: لازم است دستگاه‌های مسئول، تصویر روشنی از شرایط فعلی ارائه دهند و فرآیندها به‌همراه زمان‌بندی تردد به‌طور دقیق مشخص شود. همچنین در صورت نیاز، موضوع توسعه فیزیکی و آسیب‌شناسی پایانه مرزی بازرگان در دستور کار قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های موجود در این مرز تصریح کرد: زیرساخت‌ها و فرآیندهای فعلی نیازمند اصلاح هستند و کیفیت دستگاه‌های ایکس‌ری نیز با مشکلاتی مواجه است. از سوی دیگر، تمرکز صرف بر برخی مأموریت‌ها نباید مانع توجه به مدیریت یکپارچه زنجیره تجارت شود.

قائم‌پناه با تأکید بر لزوم تدوین راهکارهای عملیاتی گفت: باید ظرف دو روز آینده، فرآیندهای ورود و خروج کالا به‌طور کامل ترسیم و پیشنهادهایی برای بهبود فرآیندها و کاهش تخلفات ارائه شود. همچنین نیازهای زیرساختی به‌صورت دقیق احصا شود.

وی ادغام سامانه‌های پراکنده را از الزامات دانست و افزود: نرم‌افزارهای جزیره‌ای باید یکپارچه شوند تا اطلاعات در یک بستر واحد ثبت و تبادل شود؛ چراکه تعدد سامانه‌ها موجب اتلاف زمان و کاهش کارایی شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاهی اظهار داشت: در صورت عدم هماهنگی، احتمال بروز مشکلات جدی وجود دارد. باید با نگاه ملی و فرابخشی، زمینه تسریع در ورود و خروج کالا را فراهم کنیم.

وی همچنین از واگذاری اختیارات ویژه از سوی هیئت دولت خبر داد و گفت: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در این موضوع به بنده تفویض شده تا تصمیمات لازم با سرعت و قاطعیت اتخاذ شود.

قائم‌پناه ادامه داد: لازم است فرآیندها به‌صورت دقیق ترسیم و مشخص شود که مسئول هر بخش کیست، گلوگاه‌ها کجاست و چه اقداماتی برای اصلاح آن‌ها باید انجام شود. در صورت نیاز نیز تیمی به‌صورت میدانی در مرز مستقر خواهد شد تا مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی از دستگاه‌های مسئول خواست تا در نشست آتی، نقشه کامل فرآیندی شامل مراحل ورود یک کامیون، زمان انجام هر مرحله، مسئولان مربوطه و نقاط تأخیر را ارائه کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تسریع در تجارت مرزی گفت: هدف این است که ضمن رعایت قوانین، سرعت ورود کالا افزایش یابد و مرزهای زمینی کشور فعال‌تر شوند.

وی افزود: باید برنامه‌ای مشخص برای رفع گلوگاه‌های موجود تدوین شود و حتی پیشنهادهایی مانند جابه‌جایی یا اصلاح استقرار گمرک نیز مورد بررسی قرار گیرد.

قائم‌پناه با تأکید بر نگاه ملی در تصمیم‌گیری‌ها خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها نباید صرفاً به منافع بخشی خود توجه کنند، بلکه باید با رویکردی ملی و بین‌بخشی، تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع کل کشور باشد.

وی در پایان با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع گفت: این مسئله به‌طور جدی دنبال خواهد شد و انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌ها، مرز بازرگان به الگویی موفق در حوزه تسهیل تجارت تبدیل شود.

