سپاه:
فرمانده و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه در ایکس صفحهای ندارند
روابط عمومی سپاه اعلام کرد که سردار سیدمجید موسوی و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه در ایکس(توییتر سابق) هیچ صفحهای ندارند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه در پی انتشار مطالبی به نقل از فرمانده و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه در ساعات گذشته اعلام کرد سردار سیدمجید موسوی و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه در ایکس(توییتر سابق) هیچ صفحهای نداشته و تنها صفحه رسمیشان در سکوی UpScrolled است.
در این اطلاعیه از مردم خواسته شده اخبار و اظهارات مربوط به سپاه و فرماندهان سپاه را از طریق وبگاه sepahnews.ir یا کانال بله، ایتا، روبیکا و سروش روابط عمومی سپاه به نشانی @sepahnews، رسانه ملی و خبرگزاریهای رسمی پیگیری کنند.
روابط عمومی سپاه همچنین اعلام کرده دشمن با راه اندازی صفحات جعلی به نام فرماندهان سپاه در فضای مجازی به دنبال کسب اعتبار برای این صفحه ها در دراز مدت و انتقال پیام دروغین به نام آنان در لحظات حساس نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی است.