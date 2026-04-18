همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیدحسن خمینی:

ملت، قدر ارتش، سپاه، بسیج و فراجا را به‌خوبی می‌داند
حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی گفت: ملت، قدر فرزندان رزمنده خود در ارتش، سپاه، بسیج و فراجا را به‌خوبی می‌داند و تاریخ از اینان با عظمت یاد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی در پیامی به‌مناسبت روز ارتش، بر نقش کلیدی امام خمینی(س) در جلوگیری از انحلال و تلاش رهبر انقلاب برای تقویت این نیرو تأکید کرد که منجر به ایجاد سدی محکم در برابر دشمنان شده است. 

مشروح پیام حجت الاسلام سیدحسن خمینی به شرح زیر است:

«در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بر تمام ارتشیان عزیز درود می فرستم و برای آنها آرزوی توفیق دارم. نقش بزرگ امام خمینی(س) در جلوگیری از انحلال ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی در تقویت و تجهیز این لشکر الهی،  امروز از ارتش سدّی محکم در مقابل دشمنان ساخته است.
باید به طور ویژه از نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش یاد کنیم که در جنگ اخیر با آمادگی و عملکرد درخشان خود، صفحاتی درخشان در دفاع ملی ایران مقابل بزرگترین ارتش های جهان را خلق کردند. از آنان سپاسگزاریم و باید یادآوری کنیم که ملت، قدر فرزندان رزمنده خود در ارتش، سپاه، بسیج و فراجا را به خوبی می داند. تاریخ از اینان با عظمت یاد خواهد کرد.

بر شهدای پر افتخار ارتش به خصوص شهیدان امیر موسوی، نصیرزاده و . . . درود می فرستم و برای کلیه جانبازان و رزمندگان و خانواده های آنان  آرزوی سلامتی دارم.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید