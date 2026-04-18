به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: بر اساس تقویم زمان‌بندی فعلی، انتخابات مقرر بود در یازدهم اردیبهشت‌ماه برگزار شود و تمامی فرایندها نیز تا امروز مطابق همین تقویم پیش رفته بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی زینی‌وند افزود: در این اثنا و پس از شروع جنگ تحمیلی، مردم همان‌گونه که مشاهده می‌شود در میدان از رزمندگان عزیز پشتیبانی می‌کنند و در سراسر کشور، محور توجه همگان انسجام و حمایت جدی از رزمندگان و دستیابی به پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی است.

وی ادامه داد: در همین راستا، بسیاری از گروه‌ها، جریانات سیاسی، مردم عادی و دستگاه‌های مختلف، نظرات خود را به ستاد انتخابات منتقل کردند و خواستار برگزاری انتخابات با تأخیر شدند. بر این اساس، بررسی‌ها آغاز شد و نظر مسئولان مختلف از جمله استانداران و مسئولان امنیتی و انتظامی اخذ شد و همچنین هماهنگی‌هایی با مجلس شورای اسلامی و هیات ‌رئیسه مجلس و سایر مسئولان انجام گرفت.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: جمع‌بندی این نظرات نشان داد که اکثریت بر تأخیر در برگزاری انتخابات تأکید دارند؛ بنابراین این جمع‌بندی از سوی وزیر کشور به شورای عالی امنیت ملی منتقل شد.

زینی‌وند گفت: پس از بررسی‌های لازم، شورای عالی امنیت ملی با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت انسجام بیشتر و تمرکز مردم بر حمایت از رزمندگان اسلام تا پیروزی نهایی، مصوب کرد که انتخابات به تعویق بیفتد.

وی افزود: پس از پایان جنگ و اعلام آن از سوی شورای عالی امنیت ملی، حداکثر ظرف دو ماه تقویم زمان‌بندی جدید با هماهنگی هیات نظارت و شورای نگهبان تنظیم و به اطلاع مردم خواهد رسید.

رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعیه تفسیری ستاد انتخابات نیز در این زمینه فردا منتشر خواهد شد.