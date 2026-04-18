رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

‌دفاع از ایران پایان نیافته، فقط صورت آن تغییر کرده است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: ‌ممکن است ظاهرا صدای جنگ کمتر شنیده شود، اما دفاع هنوز ادامه دارد؛ این‌بار در میدان امید، انسجام، روایت و حفظ اقتدار و انسجام ملی ‌همه با هم از ایران عزیز دفاع می‌کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ‌الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر در 40 روز جنگ رمضان در میدان نظامی، سیاسی و رسانه‌ای همه با هم متحد و منسجم ایستادیم و از ⁧ ایران⁩، هویت ایران و عزت ایران دفاع کردیم، امروز هم در فضای آتش‌بس باید همان‌قدر هوشیار و همراه بمانیم.

‌⁧دولت پای‌ کار مردم، نیروهای مسلحِ توانمند با دفاع از وطن و مردمِ وفادار، سه ستون استواری ایران در روزهای سخت بوده‌اند و امروز نیز هستند.

‌ممکن است ظاهرا صدای جنگ کمتر شنیده شود، اما دفاع هنوز ادامه دارد؛ این‌بار در میدان امید، انسجام، روایت و حفظ اقتدار و انسجام ملی ‌همه با هم از ایران عزیز دفاع می‌کنیم.

‌همه با هم برای ایران عزیز ایستاده‌ایم.»

