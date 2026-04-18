رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تشریح کرد
تعدادی از دروغها و خیال پردازیهای ترامپ
کد خبر : 1774979
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تعدادی از تعدادی از دروغها و خیال پردازیهای ترامپ در ماه آوریل را برشمرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«۱- تحویل اورانیوم به آمریکا
۲- بازگشایی کامل تنگه هرمز
۳- ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا
۴- غنی سازیِ صفر
و ...
اینها تنها بخشی از دروغها و خیالپردازیهای آوریلِ ترامپ است!»