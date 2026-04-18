رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد؛
کنترل کامل تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی است
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کنترل تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، از هشدار قاطع به هیئت آمریکایی در مذاکرات اسلامآباد برای عقبنشینی مینروبهای این کشور خبر داد و هشدار داد: تصمیم اعلام محاصره، ناشیانه است و اگر آمریکا این محاصره را رها نکند، حتماً تردد در تنگه هرمز محدود خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی تلویزیونی با مردم، به تشریح جزئیاتی از لحظات مقابله با مینروبهای دشمن حین مذاکرات اسلامآباد پرداخت و به ملت ایران اطمینان داد: مردم عزیز ایران، تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به تحرکات اخیر دشمن اظهار داشت: با تلاش آمریکا برای مینروبی قاطعانه برخورد کردیم و آن را نقض آتشبس میدانیم. در این مسئله تا مرحله درگیری پیش رفتیم، اما دشمن در نهایت عقبنشینی کرد.
وی در ادامه با تشریح جزئیات این رویارویی افزود: در اسلامآباد به هیئت آمریکایی گفتم که اگر مینروب آنها از مکان خود ذرهای جلوتر برود، قطعاً به آن شلیک میکنیم. در پی این ایستادگی، آنها ۱۵دقیقه فرصت خواستند تا دستور برگشت بدهند و در نهایت دستور برگشت را دادند.
قالیباف با تاکید بر اینکه «اگر امروز در تنگه ترددی انجام میشود، کنترل تنگه در دست ما قرار دارد»، رویکرد اخیر ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: آمریکاییها چند روز است که اعلام محاصره کردهاند؛ این یک تصمیم ناشیانه و از روی نادانی است. امکان ندارد دیگران بتوانند از تنگه هرمز عبور کنند ولی ما نتوانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با صدور هشداری جدی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا محاصره را رها نکند، حتماً تردد در تنگه هرمز محدود خواهد شد.
گفتنی است، مشروح این گفتوگوی تلویزیونی که در آن به ابعاد مختلف شرایط کشور پرداخته شده است، به زودی از شبکه خبر پخش میشود.