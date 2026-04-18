روابط عمومی نیروی دریایی سپاه
تنگه هرمز از امروز عصر مسدود شد
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام اینکه در پی نقض تعهد شرایط آتش بس، دشمن امریکایی محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی را لغو نکرد تاکید کرد: لذا از امروز عصر تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود شد. همچنین به همه شناورها و مالکان آنها اعلام میکنیم تنها از مرجع رسمی نیروی دریایی سپاه و ارتباط با کانال ۱۶ اخبار را دنبال و صحبتهای رئیس جمهور تروریست امریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس هیچ اعتباری ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاهنیوز، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
روز گذشته با اعلام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجوز عبور شناورهای غیر نظامی از "کریدور لارک" تعدادی از شناورها با مدیریت و هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
لکن در پی نقض تعهد شرایط آتش بس، دشمن امریکایی محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی را لغو نکرد، لذا از امروز عصر تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود شد.
بنابراین هشدار می دهیم هیچ نوع شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان تحرکی نداشته و نزدیک شدن به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی و شناور متخلف مورد هدف قرار خواهد گرفت.
همچنین به همه شناورها و مالکان آنها اعلام میکنیم تنها از مرجع رسمی نیروی دریایی سپاه و ارتباط با کانال ۱۶ اخبار را دنبال و صحبتهای رئیس جمهور تروریست امریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس هیچ اعتباری ندارد.