English العربیه
عبیدی
قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع):

محل اختفای اشرار گروهک تروریستی دموکرات در اقلیم کردستان شناسایی و مورد اصابت قرار گرفت

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی محل اختفای اشرار گروهک تروریستی دموکرات در اقلیم کردستان خبر داد و تاکید کرد: محل اختفای اشرار گروهک تروریستی دموکرات در منطقه جیژنکان و بالیسان در اقلیم کردستان شناسایی و توسط رزمندگان سلحشور قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه مورد اصابت دقیق پهپادهای انتحاری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه آمده است:

انا من المجرمین منتقمون

در پی رصد موثر اطلاعاتی، محل اختفای اشرار گروهک تروریستی دموکرات در منطقه جیژنکان و بالیسان در اقلیم کردستان شناسایی و توسط رزمندگان سلحشور قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه مورد اصابت دقیق پهپادهای انتحاری قرار گرفت. 

در این عملیات ۳ نفر از اشرار به نام منطقه کشته و ۵نفر هم به شدت زخمی شدند. (ایشان از عوامل اصلی ترور شهید مهدی سلماسی از نیروهای خدوم فراجا در سال ۱۳۹۶ در شهرستان پیرانشهر می باشند)

شناسایی سایر قاتلین در دستور کار قرار دارد.

 

