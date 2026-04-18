به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران در راستای اثبات حسن نیت و صلح‌طلبی خود عبور مشروط از تنگه هرمز را ممکن ساخت. با نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ برای بهره‌برداری‌های تبلیغاتی باعث انسداد دوباره تنگه شد.

تاریخ نشان داده همان اندازه که اهل صلح هستیم، در نشاندن طاغوت‌ها بر سر جایشان تبحر داریم.

انتهای پیام/