طباطبایی:
تاریخ نشان داده همان اندازه که اهل صلح هستیم، در نشاندن طاغوتها بر سر جایشان تبحر داریم
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران در راستای اثبات حسن نیت و صلحطلبی خود عبور مشروط از تنگه هرمز را ممکن ساخت. با نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ برای بهرهبرداریهای تبلیغاتی باعث انسداد دوباره تنگه شد.
