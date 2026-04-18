پزشکیان: حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران اولویت دائمی باقی بماند

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از بنیاد شهید و امور ایثارگران و در نشست بررسی روند رسیدگی به خانواده‌های شهدا و جانبازان جنگ بر ضرورت پیگیری دقیق، پزشکی و تخصصی وضعیت آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به نمونه‌هایی از مجروحیت شدید برخی رزمندگانی که دچار قطع عضو شده‌اند، خواستار ورود جدی مجموعه‌های درمانی و استفاده از روش‌های نوین پزشکی و توان‌بخشی شد تا این افراد بتوانند با شرایطی بهتر به زندگی بازگردند و از زمین‌گیر شدن آنان جلوگیری شود.

پزشکیان با بیان اینکه فداکاری رزمندگان، عظمت دارد، ادامه داد: بیان و توصیف این سطح از ایثار و ازخودگذشتگی دشوار است.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدامات پیگیرانه برای پشتیبانی از نیروهای مسلح، تصریح کرد: باوجود کمبودها، رزمندگان با ایمان و باور قلبی در میدان ایستاده‌اند و همین عامل، معادلات صرفاً مادی و محاسبات نظامی دشمنان را برهم زده است.

وی تصریح کرد: بر اساس تحلیل‌های متکی بر فناوری و محاسبات مادی، دشمنان تصور می‌کردند ظرف چند روز می‌توانند ایران را با چالش جدی مواجه کنند اما آنچه نادیده گرفته بودند، عنصر ایمان و اراده مردم ایران بود.

پزشکیان با اشاره به تداوم مقاومت مردمی در میدان‌ها در طول بیش از ۴۰ روز مقابل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، این ایستادگی را بی‌سابقه و تعیین‌کننده توصیف کرد و افزود: ناتوانی دشمن در دستیابی به اهداف نظامی، آنان را به سمت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله منازل، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات عمومی سوق داد. اقداماتی که آشکارا مغایر با قوانین و موازین بین‌المللی است با این حال ملت ما با روح بزرگ خود در کنار تاسیسات و زیرساختهای کشور زنجیره انسانی تشکیل دادند و این بزرگی و عظمت شایسته قدردانی است.

وی شهادت غیرنظامیان و کودکان در این جنگ را موجب رسوایی مدعیان حقوق بشر دانست و گفت: این مدعیان کشور ما را در حالی به خاطر یک پرونده قضایی به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و اشک تمساح می‌ریزند که در مواجه با بمباران بیمارستان‌ها و مدارس و زیرساخت‌های ما و همچنین به شهادت‌رساندن ۱۶۸ دانش آموز بیگناه خود را به کوری زده‌اند.

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از این سخنان، به نقش تعیین‌کننده مردم در خنثی‌سازی اهداف دشمن اشاره کرد و گفت: آنان با هدف قراردادن پایگاه‌های انتظامی و بسیج به خیال خام خود راه را برای شورش و آشوب خیابانی فراهم کرده‌اند اما برخلاف تصور آن‌ها، مردم نه‌تنها علیه نظام اقدامی نکردند، بلکه با حضور در صحنه و حتی در شرایط تهدید مستقیم، از کشور دفاع کردند. این حضور نشانه‌ای از عمق باور، شجاعت و تعلق مردم به سرزمین و نظام بود و این سطح از ایستادگی، نیازمند روحیه‌ای بزرگ و ایمانی عمیق است.

پزشکیان همچنین با انتقاد صریح از برخی مواضع داخلی و خارجی که به‌نوعی اقدامات دشمن را توجیه یا از آن حمایت می‌کنند، این رفتارها را دور از شأن انسانی و در تضاد با هویت ملی و فرهنگی ایران توصیف کرد و با طرح این پرسش که بر اساس کدام منطق حقوقی و انسانی حمله به یک کشور در حال مذاکره قابل توجیه است، بر بی‌پاسخ بودن این ادعاها تأکید کرد و افزود: برخی با ژست روشنفکری در حالی تجاوز به کشور خود را توجیه می‌کنند که دشمن هدف اصلی خود را نابودی تمدن ایران عنوان کرده و این رفتار برای این افراد مایه شرمساری ابدی است.

وی با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی به جنایتگری آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران از جمله موضع صریح ضدجنگ پاپ رهبر مسیحیان جهان، گفت: حمله به کشور ما و بمباران زیرساخت‌ها و به شهادت رساندن رهبری عظیم الشان، فرماندهان و مردم ما در جنایاتی بی‌حد و مرز برخلاف تمام موازین و مقرارت و حقوق بین‌المللی بود و از این جهت هیچ یک از کشورهای جهان علیرغم مشکلات حاضر به همراهی با متجاوزین نشدند.

رئیس‌جمهوری در ادامه تأکید کرد: چنین رفتارهایی بیش از پیش بی‌اساس بودن شعارهای آنان در حوزه انسانیت و حقوق بشر را آشکار کرده است.

پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های میدانی مسئولان، تاکید کرد: مرحله پس از بازدیدها و گزارش‌گیری‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و نباید اجازه داد خانواده‌های شهدا و جانبازان در حوزه‌هایی مانند مسکن، معیشت و ادامه زندگی با مشکل مواجه شوند.

وی با اشاره به برخی آمارهای پیشین در حوزه تأمین مسکن خانواده‌های شهدا، این وضعیت را نیازمند اهتمام بیشتر متولیان دانست و تصریح کرد: از هم‌اکنون باید برای حل این مسائل برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: در راستای تسریع در اجرای وظایف دستگاههای اجرایی، می‌توان از ظرفیت گسترده مردمی بهره گرفت. همان‌گونه که مردم در صحنه‌های مختلف حضور دارند، در این حوزه نیز می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و نباید اجازه داد این خانواده‌ها در گذر زمان، به فراموشی سپرده شوند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت طراحی یک روند پایدار حمایتی، تصریح کرد: باید اطمینان حاصل شود حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آنان مقطعی و محدود به شرایط خاص نبوده و به‌صورت مستمر ادامه یابد چرا که این عزیزان با ایثار و فداکاری خود جایگاهی برای ایران در سطح جهانی رقم زده‌اند که قابل انکار نیست و بر همین اساس، وظیفه همگانی است که از آنان پشتیبانی شود.

وی همچنین با دعوت از مردم برای مشارکت فعال، اظهار کرد: در هر محله‌ای که خانواده شهید یا جانبازی حضور دارد، باید با همت عمومی مشکلات آنان شناسایی و برطرف شود و در این راستا مساجد می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های محلی، نقش سازماندهی این حمایت‌ها را بر عهده بگیرند و تیم‌هایی برای پیگیری امور این خانواده‌ها تشکیل دهند.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد که خدمت به این عزیزان نه یک اقدام داوطلبانه، بلکه یک وظیفه قطعی و دینی است.

پزشکیان با بیان اینکه ایثارگران با فداکاری خود زمینه امنیت و ثبات کشور را فراهم کرده‌اند، افزود: نباید چنین تصور شود که خدمات ارائه‌شده به آنان نوعی لطف است، بلکه همه مسئولان و مردم، خود را موظف به خدمتگزاری به این قشر می‌دانند.

رئیس‌جمهوری خطاب به مسئولان حاضر تأکید کرد که لازم است با تشکیل پرونده‌های دقیق، پیگیری مستمر و جلب مشارکت عمومی، روند حمایت از این خانواده‌ها به‌صورت نظام‌مند دنبال شود.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر پشتیبانی کامل دولت، از اقدامات حمایتی بنیاد شهید از خانواده شهدا اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات این عزیزان به‌کار گرفته خواهد شد و دولت با تمام توان در کنار آنان خواهد بود. یاری در مسیر الهی، موجب عزت و نصرت خواهد شد و خدمت به ایثارگران نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر نقش وحدت و انسجام ملی، این عامل را رمز اصلی موفقیت کشور در عبور از بحران‌ها دانست و تصریح کرد: همدلی، همزبانی و پرهیز از اختلاف، مسیر پیش‌رو را هموار خواهد کرد.

پزشکیان با اشاره به جایگاه رهبری عالیقدر انقلاب در هدایت کشور، بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای ایشان و حفظ هماهنگی در سطوح مختلف تأکید کرد و از همه صاحبان تریبون خواست از هرگونه بیان تفرقه‌انگیز پرهیز کنند.