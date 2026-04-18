بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم

به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم ملت غیور ایران؛



همانگونه که در بیانیه پیشین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به استحضار ملت شریف ایران رسید، پس از شکست دشمنان مهاجم به ایرانِ عزیز در میدان نبرد نظامی، با مقاومت تاریخی و بی‌نظیر مردم و نیروهای مسلح کشورمان، از روز دهم جنگ، ارسال پیام‌ها و درخواست‌های آمریکایی‌ها برای آتش‌بس و مذاکره برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرده بودند، شروع شد؛ جمهوری اسلامی ایران در روز چهلم جنگ و با اعلام رسمی رئیس‌جمهور آمریکا در پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای ایران به عنوان چارچوب مذاکرات پایان جنگ، انجام این مذاکرات را با وساطت کشور دوست و برادر پاکستان، در اسلام‌آباد پذیرفت.



این مذاکرات،۲۱ ساعت بطور بی‌وقفه به طول انجامید و هیئت ایرانی، مطالبات مردم ایران را با جدیت و ابتکار عمل در اوج بی‌اعتمادی به آمریکا مطرح و پیگیری کرد.



دشمن به رغم اینکه پیش از آغاز مذاکرات پذیرفته بود در چارچوب طرح ۱۰ ماده‌ای ایران عمل کند، در طول مذاکره مطالبات جدید و زیاده خواهانه‌ای مطرح کرد که با موضع قاطع هیئت ایرانی مواجه و متوجه شد که جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه قدرت رزمندگان در میدان و غیرت و حمیت و هوشیاری مردم حاضر در صحنه، به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد؛ به همین دلیل این مرحله از مذاکرات بدون نتیجه مشخص پایان یافت و ادامه آن به زمانی دیگر که دشمن از زیاده‌خواهی دست بردارد و خواسته‌های خود را مطابق با واقعیت‌های میدان در مقابل ایرانِ پیروز و سربلند اصلاح کند، موکول شد.



در روزهای اخیر با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران به عنوان واسطه و طرف میانجی مذاکرات، پیشنهادات جدیدی از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی آن‌ها است و هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.



در اینجا به ملت بزرگوارمان، رزمندگان در میدان و مردم غیور و سلحشور حاضر در میادین و خیابان‌ها در شهرها و روستاهای کشور اعلام می‌کنیم هیئت مذاکره کننده ایرانی که با توکل به خدای متعال و به پشتوانه‌ی حمایت‌های مردم و عزم و اراده فولادین و قدرت سلاح آتشین رزمندگان وارد میدان نبرد سیاسی برای تثبیت پیروزی‌های شگرف و تاریخی ملت ایران در این جنگ تحمیلی ناجوانمردانه شده است، سر سوزنی سازش و عقب‌نشینی و مسامحه نخواهد کرد و با همه توان از منافع و مصالح ملت ایران و پاسداشت خون‌های عزیز و گران‌بهایی که در این جنگ برای حفظ استقلال، عزت و سربلندی ایران ریخته شده به ویژه خون پاک رهبر عزیزتر از جانمان، دفاع خواهد کرد.



یکی از پیش‌شرط‌های ضروری پذیرش آتش‌بس موقت از سوی ایران، توقف آتش در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بود که دشمن صهیونی از همان ابتدا با حملات وحشیانه به کشور لبنان و حزب‌الله قهرمان، آن را نقض نمود.



با پا فشاری جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونی به آتش‌بس در لبنان تن در داد و مقرر شد در صورت رعایت آتش‌بس در همه جبهه‌ها توسط دشمن، تنگه هرمز بصورت موقت تا پایان زمان آتش‌بس، صرفا برای عبور کشتی‌های تجاری و نه شناورهای نظامی، و شناورهای غیر نظامی کشورهای متخاصم‌، با کنترل و مجوز نیروهای مسلح ایران و از مسیر تعیین شده توسط ایران، گشایش مشروط داشته باشد.



با عنایت به اینکه عمده تجهیز پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، از طریق عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز تامین می‌شود و این، تهدید علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه خلیج فارس می‌باشد. ایران مصمم است تا زمان پایان قطعی جنگ و تحقق صلح پایدار در منطقه، نظارت و کنترل بر تردد از تنگه هرمز را اعمال نماید.



این امر با دریافت اطلاعات کامل از شناورهای عبوری، صدور گواهی عبور مطابق ضوابط اعلامی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با شرایط جنگی و پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات تامین امنیت، ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست و در مسیرهای اعلام شده توسط جمهوری اسلامی ایران، اعمال می‌شود.



همچنین تا زمانی که دشمن قصد اخلال در عبور و مرور شناورها و اعمال روش‌هایی همچون محاصره دریایی را داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران آن را از موارد نقض آتش‌بس قلمداد کرده و از گشایش مشروط و محدود تنگه هرمز جلوگیری خواهد کرد.



دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با یادآوری توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می‌کند برای تثبیت کامل دستاوردهای میدان نظامی و موفقیت در میدان دیپلماسی، همچنان حضور مردم رشید ایران در میادین و خیابان‌ها و حفظ هوشیاری کامل در جبهه‌ها و مراقبت از انسجام ملی توسط مسئولان، رسانه‌ها و فعالین سیاسی و اجتماعی ضروری است.

