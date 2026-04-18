دیپلماسی خلاف فعالیت میدان نیست بلکه در مسیر میدان است

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در گفت و گویی درباره بدعهدی‌های مکرر آمریکا به ویژه در جریان جنگ رمضان گفت: آمریکایی‌ها از پیروزی انقلاب تا امروز در هیچ صحنه و مذاکره‌ای به تعهد خود وفادار نبودند و در هر موضوعی که ما با آمریکایی‌ها وارد مذاکره و گفت وگویی شدیم، آمریکایی‌ها بدعهدی کردند و این بدعدی آنها ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: نیروهای مسلح کشور پس از بدعهدی آمریکا در توافقاتی انجام شده، دوباره مدیریت هوشمند بر تنگه هرمز را آغاز کردند و این اقدام نتیجه رفتار خود آنها است.

وی با اشاره به پیام‌های مختلف ترامپ در فضای مجازی گفت: رئیس جمهور آمریکا هرچه آرزو دارد در فضای مجازی مطرح می‌کند. اما اینکه او به صورت مداوم می‌گوید که با ایران فلان کار را انجام داده یا درحال گفت و گو درباره فلان موضوع با ایران است و غیره، نشان می‌دهد که ایران بازیگر اصلی تحولات منطقه و جهان است و باید رئیس جمهور آمریکا ادبیات خود را در خور جایگاه ایران تنظیم کند و در شبکه‌های اجتماعی بر اساس وزن جمهوری اسلامی ایران مطلب بنویسد. اما از آنجا که دوباره شاهد بدعهدی و خباثت آمریکا هستیم، قرارگاه خاتم الانبیاء همان رویکرد گذشته را درباره تنگه هرمز انجام می‌دهد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنگه هرمز در مدیریت هوشمند ایران قرار دارد و باید آمریکایی‌ها بپذیرند که اینجا محل گردنکشی و قلدری نیست، یادآور شد: باید به جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد. از طرفی اگر نبرد ۴۰ روزه ملت بزرگ ایران با دشمنان در حافطه ترامپ بماند، باید بفهد که اینجا نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری می‌کنند.

عزیزی با تاکید بر اینکه آمریکا قدرت محاصره کردن ایران را ندارد، تصریح کرد: اقدامات آمریکایی‌ها شبیه دزدان دریایی است که البته نیروهای مسلح کشورمان پاسخ آنها را دادند و همچنان به این اقدامات پاسخ می‌دهند و امکان محاصره ایران بزرگ و شجاع وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره برکات ارزشمند جنگ ۴۰ روزه رمضان عنوان کرد: نبرد رمضان به برکت تدابیر امام شهید که از قبل پیش بینی شده بود موفقیت‌ها و دستاوردهای زیادی داشت. حتی دشمن هم اعتراف کرد که میدان داری مردم از ابتدای جنگ در خیابان‌ها، شجاعات نیروهای مسلح در مقابله با دشمن و مدیریت هوشمند تنگه هرمز در جریان جنگ سبب شکست آنها شده است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس طرح کنترل هوشمند تنگه هرمز را در دستور بررسی دارد، عنوان کرد: ۴۷ سال جمهوری اسلامی ایران همیشه درباره مدیریت تنگه هرمز خویشتنداری کرده بود ولی پیش از جنگ هم اعلام کرده بودیم در صورتی که تجاوز نظامی به کشور ما صورت بگیرد، این جنگ منطقه‌ای است و ایران بر تنگه هرمز مدیریت خواهد کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تنگه هرمز به عنوان بزرگترین محور تحولات اقتصاد جهانی، گفت: امروز کشورهای جهان، تحولات اقتصادی و تجارت خود را بر اساس تجارتی که در تنگه هرمز صورت می‌گیرد، انجام می‌دهند. از طرفی آمریکایی‌ها در جریان جنگ مجبور شدند پایگاه‌های آمریکا را ترک کنند و هیمنه و ابهت پوشالی آمریکا هم در جریان این جنگ فرو ریخت. چرا که سالها آمریکایی‌ها به کشورهای منطقه وعده تامین امنیت می‌داد ولی حتی نتوانست امنیت خود را تامین کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکست هیمنه آمریکا یک دستاورد بزرگ است، یادآور شد: البته دستاوردهای جنگ رمضان بسیار فراتر از مدیریت تنگه هرمز و اخراج آمریکایی‌ها از پایگاه‌های آنها در منطقه است و آن هم معتبرسازی گفتمان ایران است. یعنی تمام جهان امروز می‌داند که ایران هرچه می‌گوید به اجرا در می‌آورد به هر تهدیدی پاسخ عملی می‌دهد.

وی با اشاره به میدان داری ایران در جنگ رمضان عنوان کرد: به رغم اینکه مدتی آتش بس ایجاد شده است، ولی همچنان مردم در خیابان‌ها میدان داری می‌کنند و قطعا این گنج برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران خواهد ماند.

عزیزی بر اهمیت دیپلماسی در کنار اقدامات میدانی تاکید کرد و افزود: اقدامات حوزه دیپلماسی خلاف فعالیت میدان نیست بلکه در مسیر میدان است و باید عظمت ملت ایران را که در این سالها به ویژه ۴۰ روز جنگ رمضان، همگان دیدند، در دیپلماسی هم نشان داده شود و بر اساس منویات رهبر فرزانه انقلاب دیپلماسی پیش برود.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها شکست بزرگی از ملت ایران دریافت کردند، گفت: در حوزه رزم همه دنیا دیدند که نیروهای مسلح کشورمان با تجهیزات بومی که بر اساس دانش متخصصان داخلی تولید شده بود، در میدان به موفقیت‌های ارزشمندی دست یافتند و سردار طهرانی مقدم، سردار حاجی زاده و سایر شهدا در این بخش بنیانگذار و مرجع بودند که ثمرات آن را در میدان رزم دیدیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دنیا می‌خواهد در تنگناهای اقتصادی نباشد باید فکری برای رئیس جمهور متوهم آمریکا کند، یادآور شد: تنگه هرمز در مدیریت ایران بوده، در مدیریت ایران هست و خواهد بود و در آینده این تنگه بر اساس رژیم حقوقی که ایران تعیین خواهد کرد، مدیریت خواهد شد.

عزیزی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی و انرژی جهان به تنگه هرمز وابسته است و قطعا اگر آمریکا بر زیادی خواهی و بدعهدی خود ادامه دهد، این رفتار آنها سبب خواهد شد مردم جهان زمستانی سخت در پیش رو داشته باشند.

