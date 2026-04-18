هنوز تاریخ دقیقی برای دور بعدی احتمالی مذاکرات تعیین نشده است/ تا آخرین گلوله‌ و سربازی که داریم، از ایران دفاع خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا، سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه کشورمان، امروز شنبه ۲۹ فروردین در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا در شهر آنتالیا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات میان ایران و ایالات متحده گفت: طرف آمریکایی زیاد توییت می‌کند، زیاد حرف می‌زند، گاهی گیج‌کننده و گاهی متناقض. او (دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور) در همان یک بیانیه چیزهای دیگری هم گفت.

خطیب‌زاده با اشاره به اینکه ایران قصد ندارد نیت پشت این اظهارات را تفسیر کند، گفت:بنابراین نمی‌خواهم درباره منظور او قضاوت کنم. مردم آمریکا باید تصمیم بگیرند که آیا اظهارات او با قوانین بین‌المللی همخوانی دارد یا خیر.

خطیب‌زاده در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه تلاش‌های دیپلماتیک جاری بر نهایی کردن یک چارچوب تفاهم متمرکز است، گفت: اکنون در حال تمرکز بر نهایی کردن چارچوب تفاهم میان دو طرف هستیم... این روزها اوضاع حساس است، اما می‌توانم به شما اطمینان دهم که ایران به شدت به دیپلماسی متعهد است.

او افزود که طرف دیگر باید «رویکرد حداکثرخواهی» خود را کنار بگذارد و برای تضمین یک «دیپلماسی نتیجه‌گرا»، به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

وی همچنین به تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز پرداخت و گفت که ایران به دنبال حفظ ثبات و عبور ایمن است اما در برابر فشارها نیز واکنش نشان خواهد داد.

خطیب‌زاده با متهم کردن آمریکا به تلاش برای تضعیف امنیت منطقه‌ای اظهار داشت:این تنگه هرمز پیش از تجاوز، هزاران سال باز بوده است. ما دوست داریم این تنگه برای عبور باز و امن باشد.

او تاکید کرد که تهران در صورت تشدید تنش‌ها، از خود دفاع خواهد کرد.

خطیب‌زاده گفت: ما قهرمانانه و میهن‌پرستانه دفاع خواهیم کرد. ما از ایران تا آخرین گلوله‌ای که داریم و تا آخرین سربازی که داریم، دفاع خواهیم کرد.

او در عین حال افزود که جایگزین‌های دیپلماسی بسیار نامطلوب هستند.

در خصوص مذاکرات با آمریکا، خطیب‌زاده گفت که هنوز تاریخ دقیقی برای دور بعدی احتمالی مذاکرات تعیین نشده است؛ با این حال یادآور شد که پیشرفت‌هایی حاصل شده اما اختلاف‌نظرها همچنان پابرجاست.

وی در این خصوص گفت: تا زمانی که روی چارچوب به توافق نرسیم، نمی‌توانیم تاریخ را تعیین کنیم. پیشرفت قابل‌توجهی حاصل شد اما این رویکرد حداکثرخواهی طرف مقابل مانع از رسیدن ما به یک توافق شد.

او بر این نکته تاکید کرد که ایران توافقات خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی را نخواهد پذیرفت و به تعهدات تهران تحت عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) اشاره کرد.

خطیب‌زاده گفت:ایران نخواهد پذیرفت که استثنایی بر قوانین بین‌المللی باشد... ما مسئولیت‌هایی داریم و حقوقی داریم.

این دیپلمات ارشد ایرانی افزود که ادامه تجاوز، بر امنیت دریایی تأثیر خواهد گذاشت.

او گفت:تنگه هرمز هزاران سال باز بود و این جنگ تجاوزکارانه آن را بست. بنابراین، اگر می‌خواهند تنگه هرمز را دوباره باز ببینند، باید این تجاوز را متوقف کنند.

