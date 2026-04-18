به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در جریان بازدید از فرودگاه مهرآباد و بررسی میزان خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی هوایی، اظهار داشت: امروز به همراه اعضای محترم کمیسیون عمران بازدیدی از فرودگاه‌های کشور داشتیم و فرودگاه مهرآباد را مورد بررسی قرار دادیم.زیرساخت‌های غیرنظامی نیز دچار خسارت شده‌اند.

وی افزود: تأسف‌آور است که دشمن که ادعا داشت می‌خواهد در میدان جنگ و حوزه نظامی وارد درگیری شود، به زیرساخت‌های کشور حمله کرد و فرودگاه‌ها، رادارها، بعضی ترمینال‌ها و برخی هواپیماها را هدف قرار داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آمادگی دستگاه‌های مسئول برای رفع آسیب‌ها تصریح کرد: در شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری تیم‌های مجرب و کارآمدی حضور دارند که مصمم‌اند هرچه سریع‌تر خسارات را جبران کنند و پروازها را در کشور به روال عادی برگردانند.

رضایی‌کوچی ادامه داد: همان‌طور که رزمندگان ما در میدان جنگ با تمام توان برای دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، در حوزه ترمیم زیرساخت‌ها نیز نیروهای متخصص و متعهدی حضور دارند که مصمم هستند آسیب‌های وارد شده به بخش حمل‌ونقل را جبران کنند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با تدابیر پیش‌بینی‌شده، پروازها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود و مردم بتوانند از خدمات حمل‌ونقل هوایی استفاده کنند. خوشبختانه مجموعه فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی برای این کار آمادگی کامل دارند.

