امیر سرتیپ شیخ:
ایران در جنگ تحمیلی سوم حداقل در ۱۲ جبهه جنگید
معاون اجرایی ارتش گفت: ایران در جنگ تحمیلی سوم حداقل در ۱۲ جبهه جنگید؛ ما ادبیات نظامی دنیا را عوض کردیم و فصل جدیدی از ادبیات دفاع را باز شده که باید تدریس شود.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا شیخ گفت: ایران طرحهای عملیاتی خود را با آگاهی از اینکه جنگهای دوم و سوم هم رخ خواهد داد، نوشت و آماده حمله دشمن شد.
او گفت: دشمن همه پشتیبانی فناوری را علیه ملت ایران وارد جنگ کرد و تاکتیکهای نیروهای مسلح و استفاده مناسب ما از تجهیزات، سامانهها و نیروها باعث شکست راهبردی دشمن شد.
معاون اجرایی ارتش گفت: به گفته رهبر شهید انقلاب، نیروهای مسلح تهدید را نباید تحلیل سیاسی کنند. بر همین اساس به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، احساس در سنگر بودن را داشتیم.
امیر سرتیپ شیخ گفت: مؤلفه جمعیت، حضور مردم و یک ملت و فرهنگ آنها میتواند فناوری پیشرفته نظامی را هم شکست دهد.
او گفت: ایران جنگ داشته، جنگ دارد و خواهد داشت، چون لقمه گلوگیری برای قدرتهاست. ایران نمیتواند بدون مداخله دیگران زندگی کند. چون تاریخ و جغرافیای سیاسی ما این را نشان داده است.