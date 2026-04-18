پل B1 حدود یک سال آینده بازسازی خواهد شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از پل B1 کرج گفت: این دومین جلسه کمیسیون عمران با حضور آقای نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در خصوص وضعیت این پل است و امروز نیز بازدید میدانی انجام شد.

وی در ادامه ضمن محکومیت حملات دشمن آمریکایی_صهیونیستی به این پروژه عمرانی کشور اظهار کرد: از روز نخست وقوع آسیب، وزارت راه و شهرسازی و استانداری البرز با حضور مشاور و پیمانکار در محل مستقر شدند و ارزیابی اولیه به‌سرعت انجام شد تا بتوانیم بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص، عملیات ترمیم را آغاز کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه تمام بخش‌های پل، از طراحی و محاسبات تا نظارت، اجرا و تأمین مصالح، توسط شرکت‌های داخلی انجام شده است تصریح کرد: این پروژه کاملاً خودکفاست؛ به‌گونه‌ای که آن را می‌توان از مفاخر جامعه مهندسی کشور دانست. طبق محاسبات اولیه، حدود یک سال آینده پل به‌طور کامل بازسازی خواهد شد. چرا که هم ارزیابی اولیه انجام شده و هم محاسبات دقیق توسط مشاور در حال نهایی شدن است.

وی در ادامه تاکید کرد: کمیسیون عمران به‌طور مستمر نظارت کرده و بازدیدهای میدانی ادامه خواهد داشت. از مشاور پروژه نیز تشکر می‌کنم، زیرا مصمم هستند که سازه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن به دلیل شکست در حوزه نظامی و میدان، به سمت آسیب‌زدن به زیرساخت‌های کشور حرکت کرد افزود: در حوزه راه‌آهن، برخی جاده‌های اصلی و فرودگاه‌ها نیز دچار آسیب شده‌اند. با این حال، مجلس و دولت مصمم هستند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط به حالت عادی بازگردد.

وی در ادامه گفت: همان‌طور که مسیر ریلی تخریب‌شده در کمتر از ۴۸ ساعت به وضعیت قبل بازگشت، این پل نیز با همت و جدیت جامعه مهندسی کشور و دستگاه‌های اجرایی و با نظارت مجلس، ترمیم خواهد شد.

