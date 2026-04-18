پیام فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

امروز ارتش ایران اسلامی یک نیرویی سربلند، پرافتخار، فداکار، با تقوا، باایمان و مهّم تر از همه، یک ارتش مردمی است.

فرماندهی معظّم کل قوا و قائد شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام سید علی حسینی خامنه ای (ره)

امیر سرتیپ ستاد علی جهانشاهی

فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

29 فروردین ماه، که به پاس جان فشانی ها و رشادت های فرماندهان و رزمندگان دلیر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبرفقید و فرزانه و معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی( رحمه اللّه علیه) به عنوان "روز ارتش" نامگذاری شده است، یادآور حماسه آفرینی های ماندگار جان برکفان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابل هجوم نابرابر دشمنان قسم خورده ایران اسلامی است که شجاعانه و سترگ چونان کوه در عرصه های دفاع از انقلاب نوپای ایران و اقتدار و استقلال کشور، مردانه و استوار ایستادند و همچون خورشید، خوش درخشیدند و بحق "کلمه طیّبه ارتش" را جاودانه ساختند.

امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در کنار سایر نیروهای مسلّح و دوشادوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرافرازتر، پیشرفته تر، قوی تر و آماده تر از همیشه همچون بازویی قدرتمند، حافظ ارزشمند نظام مقدّس جمهوری اسلامی و نقش آفرین در تأمین استقلال و عزّت ملّی در برابر همه تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای وتلاش های معاندین در تحمیل انواع فشارها و جنگ های ترکیبی، پیچیده و شناختی علیه ملّت غیور و بصیر ایران، با برخورداری از فرماندهان، مدیران و کارکنانی کارآمد، ولایتمدار و مکتبی، پای در رکاب رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظّم کل قوا ( مدظلّه العالی) نقشی کلیدی در تضمین استقلال و تمامیت ارضی کشور و تأمین آرامش، آسایش و امنیّت این مرز و بوم ایفا می نماید.

اینجانب مناسبت مبارک و شکوهمند نامگذاری " 29 فروردین ماه" به عنوان "روز ارتش" را به جنابعالی و آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان ولایتمدار و جان برکف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض نموده، ضمن قدردانی از مجاهدت های مؤمنانه، شجاعانه و ظفرمندانه دلیرمردان آن نیرو در مقابله و نبرد با دشمنان متجاوز و ددمنش آمریکایی، صهیونی در جنگ تحمیلی رمضان، سربلندی و توفیق روز افزون جنابعالی و همه رزمندگان اسلام را در تداوم خدمت خالصانه در مسیر پر افتخار صیانت از کیان و استقلال کشور و اعتلای نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران تحت فرماندهی مدبّرانه فرمانده معظّم کل قوا (مدظلّه العالی) ازدرگاه خداوند مناّن آرزومندم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی