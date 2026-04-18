سردار کارگر: اقتدار و پیشرفتهای چشمگیر ارتش مایه سربلندی ایرانیان است
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در پیامی بهمناسبت روز ارتش، تأکید کرد: غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار پیشرفتهای چشمگیر در حوزههای مختلف نظامی، در میدان دفاع از کیان و آرمانهای انقلاب اسلامی نیز اقتداری وصفناشدنی دارند.
متن این پیام به شرح زیر است:
۲۹ فروردین روزی تاریخساز و ماندگار برای گرامیداشت حماسهآفرینیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول انقلاب و دفاع مقدس و تلاشی در راستای پاسداشت کسانی است که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور حتی از نثار جان خود نیز دریغ نورزیدند.
پس از گذشت سالها از اتخاذ تدبیر حکیمانه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر نامگذاری این روز به نام «روز ارتش»، امروز در عبور از گذرگاههای پر پیچ و خم عرصه نبرد با دشمنان خبیث میهن اسلامی، شاهد قدرت فزاینده ارتش و حمایت همهجانبه ملت بصیر و فهیم ایران هستیم.
بسی مایه مباهات است که غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار پیشرفتهای چشمگیر و گسترده در حوزههای مختلف نظامی، در میدان دفاع از کیان و آرمانهای انقلاب اسلامی نیز با ایثار، جانفشانی و اقتداری وصفناشدنی توانستهاند ایران و ایرانی را نزد همگان سربلند سازند.
اینجانب ضمن تبریک این روز فرخنده، مزید توفیق، عزت و سربلندی روزافزون آحاد ارتشیان مؤمن و انقلابی را تحت توجهات حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت بهویژه سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (قدس سره) از درگاه ایزد منان مسئلت مینمایم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر