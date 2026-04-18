به گزارش ایلنا، حجت الاسلام پورخاقان در پیامی روز ارتش را به امیر سرلشکر امیرحاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الصف

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ

امیر سرلشکر امیرحاتمی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بیست و نهم فروردین ماه؛ روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان، یادآور درایت راهبردی و نگاه ژرف بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است که سندی روشن از جایگاه رفیع ارتش به‌عنوان بازوی توانمند صیانت از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت پایدار کشور است.

رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، همواره با تکیه بر ایمان راسخ، انضباط حرفه‌ای و تعهدی خلل‌ناپذیر به آرمان‌های نظام، در صف مقدم مقابله‌ی قاطع با تهدیدات دشمنان در عرصه‌های گوناگون حضور داشته و در بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه در دوران پرافتخار دفاع مقدس در جنگ‌های تحمیلی هشت ساله، دوازده روزه و جنگ رمضان، اوج رشادت، وفاداری و استواری خود را به نمایش گذاشته‌اند.

امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به عنایات لایزال خداوند متعال و توانمندی‌های پیشرفته رزمی، آمادگی همه‌جانبه و روحیه‌ای برخاسته از باور‌های عمیق دینی و انقلابی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت بازدارندگی کشور، نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در معادلات امنیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند؛ نقشی که در پرتو هم‌افزایی راهبردی و انسجام کم‌نظیر با سایر نیرو‌های مسلح، به پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از منافع ملی و تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

اینجانب، ضمن درود به روح منور و ملکوتی قائد شهید و عظیم‌الشأن امت اسلامی فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای ره و گرامیداشت یاد و خاطره امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی فرمانده سابق کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و همرزمان ایشان، این روز بزرگ را به خانواده گرانقدر شهدا و همچنین جانبازان عزیز و جنابعالی و همه ارتشیان جان بر کف تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را در عمل به منویات فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی، تحت عنایات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا له الفداء) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

احمدرضا پورخاقان

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح