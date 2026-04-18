بازدید نیکزاد و اعضای کمیسیون عمران مجلس از پل آسیبدیده B۱ کرج
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، به همراه رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس و مسئولان وزارت راه صبح امروز از پل B۱ کرج بهعنوان بزرگترین پل اکسترادوز غرب آسیا که طی سه مرحله توسط رژیم صهیونی و آمریکا دچار آسیب شد، بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، به همراه رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس و همچنین معاونان وزارت راه و شهرسازی صبح امروز (شنبه ۲۹ فروردین ماه) از پل B۱ کرج بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت خسارات وارده به این سازه قرار گرفتند.
پل B۱ که بهعنوان بلندترین و بزرگترین پل اکسترادوز غرب آسیا شناخته میشود، یکی از مهمترین سازههای پروژه کنارگذر شمالی کرج است. طبق برنامهریزیها، این پل قرار بود در بهار امسال به بهرهبرداری برسد. بر اساس اظهارات مسئولان حاضر در بازدید، این سازه در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده است.
این پل با وجود شرایط تحریمی و محدودیتهای فنی، توسط مهندسان داخلی و با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا طراحی و اجرا شده و بهعنوان یکی از پروژههای شاخص و افتخارآفرین حوزه حملونقل کشور معرفی میشود.
کنارگذر شمالی کرج به طول حدود ۱۹ کیلومتر شامل نزدیک به ۲۰ پل است که در میان آنها، پل B۱ دارای طولانیترین عرشه بوده و از نظر فناوری کابلی، یکی از سازههای منحصربهفرد در منطقه بهشمار میآید.
بر اساس گزارشهای ارائهشده در این بازدید، پل B۱ طی سه مرحله حمله توسط جنگندههای رژیم صهیونی و آمریکا دچار خسارت شده و بررسیهای کارشناسی برای تعیین میزان آسیب و نحوه بازسازی آن در حال انجام است.