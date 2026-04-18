توضیح قالیباف درباره جزییات مذاکرات

رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی در فضای مجازی دربارۀ جزئیات دقیق مذاکرات توضیح داد.

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی در صفحه شخصی خود دربارۀ جزئیات دقیق مذاکرات نوشت:

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند.

۴- عبور و مرور در تنگه بر اساس «مسیر تعیین شده» و با «مجوز ایران» انجام خواهد شد.

۵- باز یا بسته بودن تنگه و مقررات آن را میدان مشخص می‌کند نه شبکه‌های اجتماعی.

۶- جنگ رسانه‌ای و مهندسی افکار بخش مهمی از جنگ است و ملت ایران تحت تاثیر این تردستی‌ها قرار نمی‌گیرد.

۷- خبار واقعی و دقیق مذاکرات را در مصاحبهٔ سخنگوی وزارت خارجه بخوانید.

 

