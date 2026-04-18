به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علی جهانشاهی با حضور در شبکه خبر به تجهیز مرزهای ایران تا قبل از شروع جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: در زمان جنگ هم به تقویت نیروهای مرزی ارتش با استقرار یگان‌های هجومی زرهی - پهپادی و موشکی اقدام شد.

به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش دشمن باید فکر حمله زمینی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به گور ببرد.

امیر سرتیپ جهانشاهی همچنین با اشاره به آمادگی بالای تکاوران نیروی زمینی ارتش گفت: منتظر اقدام آمریکایی‌ها بودیم تا مرزهای ایران را گورستان متجاوزان کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش شکست عملیات دشمن آمریکایی - صهیونی در جنوب استان اصفهان را یادآور شد و تاکید کرد: همه پیش‌بینی‌ها و تدابیر لازم برای تحمیل شکست به دشمن در جنوب استان اصفهان پیش از اجرای عملیات آن‌ها انجام شده بود، هجوم یکپارچه رزمندگان جمهوری اسلامی ایران ( ارتش، سپاه، فراجا و بسیج) مانع از عملیات دشمن شد و این ماجرا در تن دادنشان به آتش بس موثر بود.

امیر سرتیپ جهانشاهی در پایان هم گفت: مردم ایران خیالشان بابت دفاع از مرزهای ایران راحت باشد و رزمندگان نیروی زمینی ارتش اجازه هیچگونه تعرضی را به دشمن نخواهند داد.