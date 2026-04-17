به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گویی درباره توییت وزیر امور خارجه کشورمان درباره تنگه هرمز گفت: آنچه که آقای عراقچی اعلام کردند در چارچوب توافق آتش بسی است که نوزدهم فروردین ماه بین ایران و آمریکا اعلام شد.

این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه توییت آقای عراقچی دارای چند کلید واژه مشخص بود، خاطرنشان کرد: آقای عراقچی در این توییت تاکید کردند که این موضوع در راستای آتش بسی که از شب گذشته در لبنان اجرا شده، است و در همین چارچوب ایران، تصمیم گرفت تردد در تنگه هرمز با توجه به شرایطی که ایران مشخص کرده، انجام شود.

وی با بیان اینکه ما در واقع چیز جدیدی نداریم و اشارات آقای عراقچی معطوف به آن چیزی است که در توافق آتش بس ۱۹ فروردین اعلام شد، گفت: به زبان ساده دشمن در مورد اجرای آتش بس در لبنان که یکی از شروط ایجاد آتش بس بین ایران و آمریکا بود، دبه کرده بود و و ما نیز متقابلاً اقداماتی که لازم بود انجام دادیم.

بقائی ادامه داد: با توجه به اینکه آتش بس شامل لبنان نیز شده است و شرط ما محقق شده ما نیز به آنچه که در توافق آتش بس در مورد تعهدات ایران مطرح شده بود عمل کردیم، بنابراین این موضوع چیز جدیدی نیست و همانی است که در توافق ۱۹ فروردین بر آن تاکید شد مبنی بر این‌که شناورهای تجاری با هماهنگی ایران از تنگه عبور کنند.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ما دولت ساحلی تنگه هرمز هستیم و بر اساس آنچه که از قبل نیز اعلام کرده‌ایم تردد در تنگه هرمز را مدیریت می‌کنیم و تردد باید در مسیری که ایران مشخص کرده انجام شود و و این موضوع تا زمان مشخص شده آتش بس اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مسیری که ایران تعیین کرده و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح ایران صورت خواهد گرفت. ماتاکید کرده بودیم که تردد ایمن را تامین می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره محاصره از سوی آمریکا گفت: ما دستمان بسته نیست. اولا رسانه‌ها و مردم به بازی رسانه‌ای طرف مقابل اعتنا نکنند. بارها دیده اید که در ظرف یک روز مواضع خود را بارها تغییر می دهند و این در راستای بازی رسانه ای است. جمهوری اسلامی ایران نگاهبان تنگه هرمز است و هر جا لازم باشد در اجرای تدابیری که تضمین کننده منافع و حقوق ملت ایران است هیچ مماشاتی به خرج نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: تاکید می کنم ما همچنان که نسبت به اجرای تعهدات خودمان متعهد هستیم هرجا که طرف مقابل دوباره بنا را بر بدعهدی بگذارد که ظاهرا بنایش بر این است حتما جمهوری اسلامی ایران متقابلا اقدامات خود را انجام خواهد داد و پیش بینی لازم صورت گرفته است اگر این چیزی که به اسم محاصره دریایی گذاشته اند ادامه پیدا کند مطمئنا متقابلا جمهوری اسلامی ایران اقداماتی که لازم است را انجام خواهد داد و در این موضوع تردیدی نکنید.

سخنگوی وزارت خارجه در همین چهارچوب تاکید کرد: اگر محاصره دریایی ایران ادامه پیدا کند، تردید نکنید که ایران نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد و ما محاصره دریایی را نمی‌پذیریم. ما کشوری هستیم که درست مذاکره می‌کنیم، منافع کشور را به خوبی رصد می‌کنیم و در بیان منافع خود و دفاع از آنها شجاع هستیم و در واقع دیپلماسی ایران ادامه دفاع از منافع کشور است.

بقایی همچنین بار دیگر با اشاره به توییت وزیر خارجه در ارتباط با موضوع تنگه هرمز تاکید کرد: تصمیم گرفته شده در این مورد تصمیم وزارت خارجه نیست و در چارچوب نظام تصمیم‌گیری کشور، تصمیم گرفته شده است، در راستای تعهد ۱۹ فروردین ایران در تفاهم آتش بس است و همانطور که اشاره کردم اگر طرف مقابل بدعهدی بکند ایران نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد: چهارچوب تفاهم آتش بس روشن است، این آتش بس دو هفته است، مذاکرات در هفت الی هشت روز گذشته در راستای زمینه‌سازی جهت توقف کامل جنگ بوده است و ما صحبتی از بحث تجدید آتش بس نداشتیم. تمرکز ایران با کمک میانجی‌گری پاکستان این است که با توجه به منافع ایران و تحقق آنها، شرایط لازم برای پایان جنگ فراهم شود.

