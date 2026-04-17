اعلام شرایط جدید تردد از تنگه هرمز از سوی نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نظم جدید بر تنگه هرمز حاکم شده است، شرایط جدید تردد شناورهای مختلف از تنگه هرمز را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد:
«نظم جدید بر تنگه هرمز حاکم شده:
۱. شناورهای غیرنظامی صرفاً از مسیر تعیینشده ایران تردد میکنند.
۲. تردد شناورهای نظامی از تنگه کماکان ممنوع است.
۳. ترددها صرفاً با اجازه نیروی دریایی سپاه است.
۴. این تردد در راستای توافق دوره سکوت صحنه نبرد و بعد از اجرای آتشبس لبنان صورت میگیرد.»