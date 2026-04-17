کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است
رئیس شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس مجلس شورای اسلامی گفت: از حق ذاتی و غیرقابلانکار دفاع مشروع برای در هم کوبیدن هر متجاوری استفاده میکنیم. مطالبه غرامت و خسارتها در دو جنگ اخیر آمریکا و صهیونیستها را پیگیری میشود. همچنین کنترل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و کشتیها برای عبور و مرور امن و بهرهگیری از مدیریت ایران باید هزینههای آنها را بپردازند.
به گزارش ایلنا، منوچهر متکی در مجمع عمومی یکصد و پنجاه و دومین اجلاس اتحادیه بینالمجالس (IPU) در ترکیه گفت: ما در حالی در این اجلاس شرکت میکنیم که بر کشور ما در ۱۰ ماه گذشته، دو جنگ نظامی و یک کودتای تروریستی مسلحانه بر آن تحمیل شده است.
وی افزود: دولت جنایتکار امریکا و رژیم غیرمشروع، غاصب و کودککش اسرائیل هدف خود را در این دو تجاوز نظامی و هدایت کودتای تروریستی، براندازی جمهوری اسلامی ایران و تجزیه کشورم اعلام کرد. دولت آمریکا در ماه می ۲۰۲۵ در یک فریب تاکتیکی و با پیامی توسط یکی از کشورها، تقاضای مذاکره کرد. با وساطت کشور عمان، ۵ دور مذاکره صورت گرفت اما قبل از دور بعدی، رژیم صهیونیستی در هماهنگی با آمریکا، نخستین جنگ خود را در ماه ژوئن سال گذشته با بمباران سه مرکز هستهای ایران، که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بودند و دیگر شهرها رسماً آغاز کرد.
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان ایرانی و بیش از یکهزار نفر از مردم بیگناه از جمله زنان و کودکان را به شهادت رساندند. پاسخ کوبنده ایران در دفاع از حق مشروع خود مطابق ماده ۵۱ منشور و به لرزه در آوردن یکی از پایگاه های آمریکا در منطقه و مراکز نظامی در تل آویو، حیفا و سراسر سرزمینهای اشغالی، موجب شد که رژیم متجاوز بیش از ۱۲ روز قادر به تحمل ضربات ایران نباشد و تقاضای آتشبس نمودند.
بزرگترین حرکت تروریستی زا در یک جنگ شهری در تهران و شهرهای مختلف ایران به راه انداختند
وی ادامه داد: در ژانویه ۲۰۲۶ شکست خوردگان جنگ نخست، در تدارک کودتایی شبیه ۱۹۵۳ در ایران، بزرگترین حرکت تروریستی را در یک جنگ شهری در تهران و شهرهای مختلف ایران به راه انداختند. رئیس جمهور آمریکا در پیام به اغتشاشگران مسلح، آنها را به تخریب و قتل تحریک و تکرار میکرد کمکهای ما میرسد. انبوه سلاحهای ضبط شده، آمریکایی یا اسرائیلی بودند. آدمکشان حرفهای اجیرشده، صدها مسجد، مدرسه و بانک و اموال عمومی مردم را به آتش کشیده و بیش از ۲۷۰۰ نفر را به شهادت رساندند.
متکی اضافه کرد: آمریکا و رژیم آپارتاید صهیونیستی، این باز نیز خود را بازنده یافتند و جمعیتهای میلیونی مردم ایران در شهرهای مختلف کشور، طومار کودتایان را در هم پیچید و برای دومین بار، آمریکا و رژیم صهیونسیتی شکست سختی را تجربه کردند. متأسفانه متجاوزین جنایتکار درس نگرفتند و دیگر بار دولت امریکا خواستار مذاکره شد. علیرغم بیاعتمادی به آمریکا و پیشینه بدعهدیهای این کشور، برای اینکه به جهانیان نشان دهیم ترامپ هیچگونه پایبندی به قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای مختلف ندارد مداکره با وساطت کشور عمان را پذیرفتیم و دو دور گفتگو در ژنو صوت پذیرفت.
وی یادآور شد: قبل از شروع دور سوم مذاکرات، آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل، سومین و گستردهترین عملیات نظامی صهیونیستی همراه با اقدامات تروریستی را علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۲۸ فوریه سال جاری آغاز کردند. آمریکا و صهیونیستها بارها تهدید به ترور رهبر کشورمان کردند. آنان با علم به این که امام ما همانند مردم عادی به پناهگاه نمیروند در منزل خود زندگی میکند ایشان را در دفتر کارشان در یک اقدام تروریستی دولتی به شهادت رساندند.
ملت ایران انتقام خون رهبر شهید را میگیرد
این نماینده مجلس بیان کرد: امام خامنهای شهید، تنها رهبر سیاسی دینی ملت ایران نبود که البته ملت ما و رزمندگان سلحشور ما انتقام این جنایت را از مرتکبین این جنایت ضدبشری خواهند گرفت. امام شهید خامنهای بزرگ، یک مرجع دینی برای صدها میلیون از مسلمانان جهان نیز بود و اقدام به ترور ایشان، زمینهسازی برای جنگی علیه جهان اسلام میباشد که باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: در میان همه حملات وحشیانه، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب، در روز اول تجاوز پرده از چهره واقعی متجاوزین برمیدارد. صبح روزی عادی، دختران نوجوان این سرزمین با لبخند و کیف و کتاب، پشت نیمکتهای مدرسه نشسته بودند، مشغول آموختن و ساختن آینده. ناگهان، آتش و موشکهای آمریکایی از آسمان بر سر این فرشتگان کوچک فرود آمد.
حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، پرده از چهره واقعی متجاوزین برداشت
متکی افزود: ۱۶۸ دانشآموز معصوم به همراه تعدادی از معلمان در این حمله هوایی به شهادت رسیدند. ۱۶۸ دختر و پسر نوجوان؛ ۱۶۸ رویای ناتمام؛ ۱۶۸ نام که در دفتر آسمان ثبت شد اما این جنایت هیچ وقت از دل مادران ایرانی و تمام مادران و وجدانهای بیدار جهانی فراموش نخواهد شد. این کودکان، سلاحی در دست نداشتند، پیامی سیاسی برای هیچ دولتی نفرستاده بودند، تنها مشغول فراگیری علم بودند. اما در منطق قدرتهای سلطهگر، حتی صدای قلم یک دانشآموز نیز تهدیدی برای امنیت آنهاست.
وی با طرح این پرسش که آیا قتل عام دانشآموز کودک در کلاس درس، دفاع مشروع است؟ گفت: آیا به آتش کشیدن رؤیاهای یک کودک، جنایت نیست؟ این فاجعه، تنها یک آمار نیست؛ تصویری است که تا ابد بر لکه ننگی بر پیشانی تمدن ادعایی آنها، که اصطلاحاً خود را مدعی حقوق بشر میداند، خواهد ماند.
در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم بیش از ۴۰۰۰ غیرنظامی بیگناه قتل عام شدند
متکی بیان کرد: در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی علیه کشورم، بیش از ۴۰۰۰ غیرنظامی بیگناه از جمله ۲۵۸ زن، بیش از ۲۲۰ کودک و خردسال، در جریان حملات وحشیانه قتل عام شدند. در این جنایت بیش از ۱۲۰,۰۰۰ زیرساخت غیرنظامی از جمله واحدهای مسکونی، مراکز تجاری، بیمارستانها، هلال احمر، مدارس، دانشگاهها و اماکن مذهبی، آثار میراث مشترک تمدن بشری، فرهنگی-تاریخی، تخریب یا به شدت آسیب دیدهاند. این اعداد، فراتر از هر تفسیر حقوقی، نشاندهنده عمق جنایت علیه بشریت است.
وی ادامه داد: همچنین در جریان این تجاوزات وحشیانه و تروریزم دولتی، جناب آقای دکتر لاریجانی که سابقه ۱۲ سال ریاست مجلس شورای اسلامی و شرکت در نشستهای متعدد بینالمجالس را داشتند مورد هدف تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند و این موضوعی است که نیازمند توجه جدی این اجلاس و محکومیت قاطع آن است.
جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگی نبوده است
متکی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، هرگز آغازگر جنگی نبوده است اما ماندگاری تاریخ و تمدن و اعتقادات ملت ایران طی هزاران سال بدلیل عزم راسخ او در دفاع از خود در برابر هر گونه تجاوزی است.
وی افزود: ۴۰ روز جنگ ترامپ و آمریکای متکبر را در جای خود نشاند. عملیات شکست خورده آمریکا در جنوب اصفهان، تکرار شکست سال ۱۹۸۰ این کشور در صحرای طبس در حقیقت، شکست بزرگترین و مجهزترین ارتش جهان در مقابل خشم مقدس یک ملت و دفاع جانانه او با بهرهگیری از ظرفیت سلاح بومی و موقعیت ژئوپلتیک بود که جهانیان شاهد بودند. رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی قرار گرفت. ترامپ این بار زودتر از دوره اول ریاست جمهوری در انتخابات پیش روی شکست خواهد خورد و جلاد تلآویو نیانیاهوی کودککش همانند اولمرت در جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶ چارهای جز پذیرش شکست مفتضحانه ندارد.
آمریکا از طریق ترکیه، مصر، عمان و پاکستان تقاضای مذاکره کرد
این عضو هیات پارلمانی ایران گفت: آمریکا با اذعان ضمن شکست در عرصه نظامی از طریق ترکیه، مصر، عمان و پاکستان تقاضای مذاکره نمود و این گفتوگو در روز دوشنبه این هفته در اسلامآباد با حضور ونس معاون رئیسجمهوری امریکا و آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شد. آمریکاییها تقاضای سهمیم شدن از درآمد حاصل از عبور و مرور دریایی کشتیرانی کشتیها از تنگه هرمز و صرفنظر کردن ایران از حق قانونی غنیسازی برای مصارف صلحآمیز انرژی هستهای شدند که پاسخ آن را از قبل میدانستند. شاید درخواستهای این مذاکرات و فرستادن ونس به این کارزار دامی برای شکست او در مذاکرات و خارج شدن از دور انتخابات بعدی ریاست جمهوری بود.
وی با بیان اینکه مواضع و مطالبات به حق ما روشن است، گفت: از حق ذاتی و غیرقابلانکار دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشر ملل متحد و بالاتر از آن دستور قرآنی «با آنان همانگونه برخورد کنید که با شما برخورد میکنند» برای در هم کوبیدن هر متجاوری استفاده میکنیم. مطالبه غرامت و خسارتهای دو جنگ اخیر آمریکا و صهیونیستها علیه کشورمان. برابر دستور رهبرمان امام سیدمجتبی حسینی خامنهای، این غرامت را یا میدهند یا میگیریم و اگر میسر نشد به همان میزان داراییهای آنها را نابود میکنیم. کنترل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و کشتیها برای عبور و مرور امن و بهرهگیری از مدیریت ایران باید هزینههای آنها را بپردازند.
کشورهایی که پایگاه نظامی به آمریکا دادند باید خود را برای جمع شدن پایگاههای این کشور آماده کنند
وی تاکید کرد: کشورهایی که در یک اشتباه راهبردی با تسهیل تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از خاک و پایگاههای نظامی در خلیج فارس و اردن شریک در این تجاوز بودند، باید خود را برای خروج آمریکا از منطقه و جمع شدن پایگاههای این کشور نمایند. بدیهی است پس از آن کشورهای منطقه میتوانیم در یک همکاری جمعی، امنیت خود را تأمین نماییم. در چنان فضایی، گسترش همکاری با ۱۵ کشور همسایه ایران میتواند در دستورکار قرار گیرد.
متکی با تاکید بر اینکه آینده تنها با اراده جمعی و اقدامات امروز ما ساخته خواهد شد، افزود: نهال امید، صلح و عدالت را برای نسلهای آینده پرورش میدهد. بیایید با تکیه بر اصول مشترک انسانی، جهانی بسازیم که در آن صلح پایدار و عدالت فراگیر، میراث نسلهای آینده باشد.
جهانی بسازیم که در آن صلح پایدار و عدالت فراگیر، میراث نسلهای آینده باشد
وی در پایان گفت: همچنین از اتحادیه جهانی بینالمجالس انتظار میرود در مقابل تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونسیتی موضع قاطع بگیرد. رئیس مجلس ونزوئلا و خانم مادورو توسط آمریکا دستگیر شده و شهید دکتر لاریجانی توسط آمریکا و رژیم صهیونسیتی ترور شدند. بنابراین لازم است اتحادیه جهانی بینالمجالس در مقابل این موارد موضع قاطع بگیرد.