معاون دفتر پزشکیان:
بازگشایی تنگه هرمز مشروط و محدود است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری، تصریح کرد: بازگشایی مشروط و محدود بخشی از تنگه هرمز، صرفا ابتکاری ایرانی، مسئولیتآفرین و برای آزمون تعهدات قطعی طرف مقابل است.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«لفاظیهای توئیتری و اظهارات بیپایه دشمن، در جهت سلب احساس افتخار ملت ایران برای پیروزیهای بزرگی است که در دفاع مقتدرانه کسب کردهاند.
بازگشایی مشروط و محدود بخشی از تنگه هرمز، صرفا ابتکاری ایرانی، مسئولیتآفرین و برای آزمون تعهدات قطعی طرف مقابل است. بدعهدی کنند، بد میبینند.»