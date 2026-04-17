معاون دفتر پزشکیان:

بازگشایی تنگه هرمز مشروط و محدود است

بازگشایی تنگه هرمز مشروط و محدود است
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، تصریح کرد: بازگشایی مشروط و محدود بخشی از تنگه هرمز، صرفا ابتکاری ایرانی، مسئولیت‌آفرین و برای آزمون تعهدات قطعی طرف مقابل است.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«لفاظی‌های توئیتری و اظهارات بی‌پایه دشمن، در جهت سلب احساس افتخار ملت ایران برای پیروزی‌های بزرگی است که در دفاع مقتدرانه کسب کرده‌اند. 

بازگشایی مشروط و محدود بخشی از تنگه هرمز، صرفا ابتکاری ایرانی، مسئولیت‌آفرین و برای آزمون تعهدات قطعی طرف مقابل است. بدعهدی کنند، بد می‌بینند.»

