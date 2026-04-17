دولت ۲۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۶:۳۲

معاون دفتر پزشکیان:

بازگشایی تنگه هرمز مشروط و محدود است

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، تصریح کرد: بازگشایی مشروط و محدود بخشی از تنگه هرمز، صرفا ابتکاری ایرانی، مسئولیت‌آفرین و برای آزمون تعهدات قطعی طرف مقابل است.