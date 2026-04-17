سفیر ایران در پاکستان:

فرصت دادن به دیپلماسی زمینه را برای صلح دائمی فراهم می‌کند

سفیر ایران در پاکستان گفت: فرصت دادن به دیپلماسی از طریق پاکستان زمینه را برای صلح دائمی فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با دفاع مستحکم و مقاومت پایدار اجتناب‌ناپذیر ایران، با آتش‌بس قابل دسترس در لبنان، و با باز شدن مجدد تنگه هرمز که قبلاً باز بود؛ اکنون دادن فرصتی به دیپلماسی از طریق ابتکارات فشرده پاکستان، کم و بیش زمینه را برای تلاش‌های جامع، متحد و یکپارچه برای ایجاد صلح دائمی و امنیت جمعی، توسعه پایدار، پیشرفت و رفاه برای همه در منطقه و فراتر از آن هموار می‌کند.

وی افزود: اعتماد، حسن نیت، پرهیز از افزونگی در عمل و گفتار، احترام، اراده عملی برای اقدام و همچنین به ویژه هم‌افزایی بین کشورهای منطقه می‌تواند شکاف‌های موجود را برای دستیابی به اهداف مهم پر کند. روشنفکران، سیاستمداران، محققان و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در کمک به پر کردن شکاف فعلی به سمت همگرایی ایفا کنند.

