به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با دفاع مستحکم و مقاومت پایدار اجتناب‌ناپذیر ایران، با آتش‌بس قابل دسترس در لبنان، و با باز شدن مجدد تنگه هرمز که قبلاً باز بود؛ اکنون دادن فرصتی به دیپلماسی از طریق ابتکارات فشرده پاکستان، کم و بیش زمینه را برای تلاش‌های جامع، متحد و یکپارچه برای ایجاد صلح دائمی و امنیت جمعی، توسعه پایدار، پیشرفت و رفاه برای همه در منطقه و فراتر از آن هموار می‌کند.