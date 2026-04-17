برگزاری مراسم یادبود هفتمین روز شهادت سید کمال خرازی

به گزارش ایلنا،مراسم یادبود هفتمین روز شهادت سید کمال خرازی و همسر ایشان، شهیده منصوره خرازی، که در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی جان خود را فدا کردند، امروز جمعه با حضور مسئولان کشوری و لشکری در مسجد الغدیر تهران برگزار شد.

در این مراسم سیدمحمدخاتمی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه و رییس بنیاد ایران شناسی، احمدمسجدجامعی و اسحاق جهانگیری حضور داشتند.

