عراقچی اعلام کرد:
آزادی تردد در تنگه هرمز در دوره باقی مانده از آتش بس
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت: در پی اعلام آتشبس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتشبس بهطور کامل آزاد اعلام میشود.
این تردد باید در مسیر هماهنگشده و از پیش اعلامشده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.