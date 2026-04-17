آزادی تردد در تنگه هرمز در دوره باقی مانده از آتش بس

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت: در پی اعلام آتش‌بس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتش‌بس به‌طور کامل آزاد اعلام می‌شود.

این تردد باید در مسیر هماهنگ‌شده و از پیش اعلام‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.





