حاجی بابایی:
رژیم صهیونیستی در برابر اراده جبهه مقاومت تسلیم شد
نایب رئیس مجلس با اشاره به آتشبس ۱۰ روزه در لبنان گفت: رژیم صهیونیستی در برابر اراده آهنین جبهه مقاومت تسلیم شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجیبابایی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«آتشبس لبنان، تسلیم رژیم صهیونیستی در برابر اراده آهنین جبهه مقاومت بود.
این پیروزی بزرگ هدیه آمریکا نیست؛ بلکه نتیجه مشت محکم حزبالله و معادلات هوشمندانه و یکپارچه محور مقاومت است.
این پیام روشنی به همه مستکبران است؛ مقاومت، معادله را تغییر میدهد.»