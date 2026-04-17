معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران هیچ آتش‌بس موقتی را نمی‌پذیرد، افزود: چرخه درگیری باید همین‌جا برای همیشه پایان یابد.

خطیب‌زاده با اشاره به اینکه هدف میانجی‌گری پاکستان تحقق همین موضوع است، درباره تنگه هرمز گفت که این آبراهه از نظر تاریخی باز بوده و یادآور شد که این آبراهه در محدوده آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد، اما همواره در دسترس بوده است.

وی آمریکا و اسرائیل را عامل ایجاد بی‌ثباتی در منطقه دانست و گفت: اقدامات آن‌ها بر تجارت جهانی و اقتصاد گسترده‌تر تأثیر منفی گذاشته است.

خطیب‌زاده با تاکید بر اینکه ایران همچنان به باز نگه داشتن تنگه هرمز متعهد است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، ممکن است ترتیبات جدیدی از جمله در زمینه امنیت، عبور ایمن و ملاحظات زیست‌محیطی معرفی شود.

وی افزود: حل‌وفصل پایدار درگیری، همراه با فاصله گرفتن از مواضع حداکثری آمریکا، تضمین خواهد کرد که تنگه هرمز همچنان مسیر باثباتی برای تجارت جهانی باقی بماند.