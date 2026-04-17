متن پیام بدین شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت جناب آقای حضرتقلی حاجیلی دوجی، فرماندار شهرستان مراوه‌تپه را که از خدمت‌گزاران متعهد و ساعی استان گلستان بود، به خانواده محترم ایشان و همکارانم در استانداری گلستان تسلیت می‌گویم.

ان‌شاءالله تلاش و پیگیری آن مرحوم در خدمت‌رسانی به مردم شریف و تقویت همبستگی در آن منطقه، توشه سفر آخرت ایشان و موجب رضایت الهی باشد.

اسکندر مومنی