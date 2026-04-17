مومنی درگذشت فرماندار شهرستان مراوه‌تپه را تسلیت گفت

وزیر کشور در پیامی درگذشت فرماندار شهرستان مراوه‌تپه استان گلستان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی درگذشت فرماندار شهرستان مراوه‌تپه استان گلستان را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت جناب آقای حضرتقلی حاجیلی دوجی، فرماندار شهرستان مراوه‌تپه را که از خدمت‌گزاران متعهد و ساعی استان گلستان بود، به خانواده محترم ایشان و همکارانم در استانداری گلستان تسلیت می‌گویم.

ان‌شاءالله تلاش و پیگیری آن مرحوم در خدمت‌رسانی به مردم شریف و تقویت همبستگی در آن منطقه، توشه سفر آخرت ایشان و موجب رضایت الهی باشد.

اسکندر مومنی

