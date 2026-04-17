انتقاد از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

عضو هیأت پارلمانی ایران در تشریح نشست کمیته دائمی دموکراسی و حقوق بشر IPU گفت: در این نشست ضمن انتقاد از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر لزوم محکومیت بین‌المللی جنایات جنگی ترامپ و نتانیاهو تأکید شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ؛ در تشریح نشست کمیته دائمی دموکراسی و حقوق بشر در یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) گفت: در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران به خوبی برای سایر اعضا تبیین شد.

وی افزود: اولین موضوع بحث معلولین بود که پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران مثل قانونگذاری برای آنها و همبستگی بین‌المللی برای حقوق معلولین در این نشست مطرح شد.

رضایی ادامه داد: در این نشست، موضوع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم محاکمه «ترامپ» و «نتانیاهو» به عنوان عاملان جنایات جنگی تأکید شد.

این نماینده مجلس افزود: همچنین در این نشست، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را برای نمایندگان سایر کشور بخوبی تبیین کرده و بر محکومیت بین‌المللی این جنایات آشکار تأکید کردیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در نشست مذکور از سکوت سازمان‌های بین‌المللی توسط هیأت پارلمانی ایران انتقاد صورت گرفت و اشاره شد که اگر سکوت در قبال این جنایات، ادامه دار شود و از اقدامات آنها جلوگیری نشود، نوبت به سایر کشور‌ها هم خواهد رسید. 

