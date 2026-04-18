توضیحات عضو کمیسیون بهداشت در مورد کمبود دارو/ وزارت بهداشت گفت «نگرانی درباره دارو وجود ندارد»

همایون سامه‌یح نجف آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن کمبود داروهای خاص مانند داروهای سرطان و انسولین در کشور در پاسخ به این سوال که آیا حمله به انستیتو پاستور در این مساله تاثیرگذار بوده است، گفت: واقعیت این است که این را دقیق نمی‌دانم؛ اما طبق آخرین خبری که دارم بخش تحقیقاتی‌ انستیتو پاستور مورد اصابت قرار گرفته و بخش تولیدی‌اش مشکلی ندارد. درخصوص شرکت توفیق دارو هم دقیق میزان خسارت را نمی‌دانم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از داروهایی که ساخت این مراکز هم نیست درحال حاضر کمیاب شده است. حدود ۱۰ روز پیش با آقای دکتر پیرصالحی معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو تماس داشتم و درباره کمبود دارو سوال کردم؛ ایشان گفتند کمبود دارو به خاطر ایام سال نو بوده است و ۱۳ روز عید نوروز بخش‌های دارویی کار نمی‌کنند و نگرانی درباره دارو وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از آنجایی که خودم داروخانه‌دار هستم و با بسیاری از شرکت‌های پخش دارو در ارتباط هستم، متاسفانه تعدادی از اقلام دارویی کمبود دارند.

نجف‌آبادی با اشاره به وضعیت بودجه دارو در بودجه سال ۱۴۰۵ بیان کرد: بنا به برنامه بودجه ۱۴۰۵ یارانه دارو تغییر کرده است و دارو با ارز آزاد تولید می‌شود و علاوه بر اینکه قیمت دارو افزایش چشم‌گیری داشته است متاسفانه کمبودها هم زیاد است.

وی ادامه داد: درحال حاضر تعدادی از دوستان به دلیل این که من دستی بر آتش دارم مرتب درحال تماس هستند که دارو کم است و ما به یک دارویی نیاز داریم و من نمی‌توانم به خاطر نبود دارو این دوستان را کمک کنم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: متاسفانه کمبود داروهای بیماران سرطانی از سایر موارد بیشتر مطرح می‌شود.

وی درباره این‌که پس از حمله دشمن به مراکز تولید دارو که بخشی از آن‌ها تولیدات داروهای سرطانی را بر عهده داشتند معاون اول رئیس جمهور خبر از دستور سریع واردات دارو به کشور داد، اما نگرانی‌هایی درباره محاصره دریایی ادعایی علیه ایران وجود دارد، گفت: آن چیزی که من می‌دانم این است که حتی اگر هم محاصره‌ای صورت گیرد، محاصره دریایی شامل دارو و غذا نیست.

نجف‌آبادی افزود: البته ما مرز ترکیه و ارمنستان را هم در این زمینه داریم، حال مخارج انتقال بیشتر می‌شود و این کشورها کمک می‌کنند. اما باید توجه داشته باشیم امروز کشور در شرایط جنگی است و از این شرایط ویژگی خاص خود را دارد.

انتهای پیام/