امام جمعه مشهد:
توسعه جنگ به ضرر آمریکاست/اگر تنگه بابالمندب هم بسته شود، مصیبت آمریکا چند برابر خواهد شد
امام جمعه مشهد با بیان اینکه توسعه جنگ به ضرر آمریکاست گفت: نقطه پایانی جنگ برای آمریکا تسلط بر تمام انقلاب و هستی مردم بود اما تصور نمیکرد با چنین مقاومت و بنبستی مواجه شود.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی و با حضور اقشار مختلف جامعه ایران شد، ضمن تبریک روز ارتش به رزمندگان و دلاور مردان این ارتش قهرمان، اظهار کرد: آن روزی که امام بزرگوار در مقابل زمزمههای مارکسیستی ایستادگی کردند، هیچکس جز ایشان امروز را نمیدید ارتش ما بهعنوان ارزشمندترین و نیرومندترین نیرو در کنار سپاه پاسداران، قدرتمندترین ارتش دنیا را به زانو درآورند و مستأصل کنند.
وی با بیان اینکه در حاشیه توجه به اقتدار و عظمت ارتش و سپاه باید به وضعیت امروز جنگ توجه دقیقتر و کاملترین داشته باشیم، ادامه داد: آمریکا در رویارویی با ایران با بن بست مقاومت ایران در جنگ و کنترل کامل تنگه هرمز روبرو شد، این برای آمریکا قابل تصویر نبود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تصور آمریکا از جنگ با ایران، نقطه آخر سلطه او بر تمام انقلاب و هستی و امت ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: در گذشته نظام سلطه به وسیله رییس جمهورهای مختلف این تهدید را عنوان میکردند که گزینه نظامی روی میز است و سرانجام این گزینه را به وسیله رییس جمهور فعلی به مرحله اجرا درآوردند اما برای آنان قابل تصویر نبود که این مقاومت عظیم رزمندگان ما آنطور آنان را مستأصل و بیچاره کند.
وی به اعلام آتشبس موقت نیز اشاره کرد و افزود: امروز نیز به ظاهر جنگ با آتش بس متوقف است، به این دلیل است که اصرار آمریکایی. ها بود و رهبری با آن موافقت کردند زیرا آمریکاییها میخواستند در اعلام آتش بس ما را جنگطلب معرفی کنند و رهبری این شگرد شیطانی را از بین بردند.
علمالهدی خاطرنشان کرد: در این آنش بس از نظر آمریکا و اسراییل جنگ متوقف است چون نه آنان اسلحهای به کار میبرند و نه ما اما از نظر ایران جنگ متوقف نیست چون از نظر ما الان با قدرت عملیاتی را انجام میدهیم درست مثل این که دشمن را به زمین بخوابانید و پایتان را روی گلوی او قرار دهید؛ با بستن تنگه، هرمز ما زانو را روی گلوی او قرار دادیم و نفسش در حال قطع شدن است.
وی با تأکید بر اینکه در مقابل عملیات عظیم ما که نفس آمریکا در حال قطع شدن است، هیچ غلطی نمیتواند بکند و هیچ قدمی نمیتواند بردارد، تصریح کرد: این را میگویند آتش بس، آنش ما موشک نیست، سلاحهای رزمی نیست، آتش ما کاری است که در تنگه هرمز انجام دادیم و روز به روز بر نفرت مردم نسبت به رییس جمهور آمریکا اضافه میشود.
امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به شنیده شدن زمزمههای مسدود شدن تنگه باب المندب، ابراز کرد: این استیصال آمریکاست که فکر نمیکرد به این کیفیت در جنگ با ما دچار مشکل شود، آتش بس تمام شد، حملات بیشتر میشود؟ محاصره تنگه را زیاد کنند؟ این اتفاق رخ دهد یک قطره نفت هم از تنگه عبور نمیکند!
وی اضافه کرد: عربستان به التماس افتاده که آمریکا محاصره دریایی انجام نده که اگر این کار را بکنی، ایران فشار بیشتری وارد میکند، و اگر ایران این فشار را بیشتر کند، تمام رگه حیاتی و اقتصادی بیشتر میشود؛ هرچه آمریکا جنگ را توسعه دهد، فشار و سختی بیشتر میشود و استیصال او را بیشتر میکند.
علمالهدی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا در کشور خودش نیز با بن بست عظیمی روبروست، اظهار کرد: چند سناریو برای او مطرح است، یکی این که خاموش از عرصه جنگ کنار بکشد به اسم این که اولویت بالاتری پیدا کردیم یا تاکتیکمان را عوض کردیم که اگر از عرصه جنگ بیرون برود، ایران میشود حاکم مطلق تنگه هرمز و به عنوان پیروز قطعی در این جنگ در دنیا شناخته خواهد شد.
وی انجام هر سناریوی دیگر از سوی آمریکا را افتادن از چاله به چاه توصیف کرد و گفت: بالاتر از جنگ نظامی، مسائل داخلی است که برای رییس جمهور آمریکا اهمیت دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: جریان سیاست آمریکا این است که هر دو سالی که از حکومت یک رئیس جمهور میگذرد، انتخابات میاندورهای برای مجلس سنا و مجلس نمایندگان و فرمانداریهای ایالتهای مختلف برگزار میشود، یعنی هیئت حاکم آمریکا با انتخابات دوباره مشخص میشود؛ در آبانماه آمریکا انتخابات دارد که در آن باید ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا را باید تعیین کند، که آیا اینها از دموکراتها هستند یا جمهوری خواه.
وی افزود: امام فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است، از نظر ما هم د م کورات و هم جمهوریخواه شیطان هستند اما الان رییس جمهور از جمهوریخواه است و دموکراتها به ظاهر با جنگ مخالفند، مردم هم در سختی قرار دارند با جنگ مخالفند و اگر اینطور باشد، مردم دیگر به جمهوریخواهان رأی نمیدهند، دموکراتها که سرکار بیایند درخواست استیضاح میدهند و دیگر این رییس جمهور با این وضعیت باقی نمیماند؛ اینها نگرانند؛ با این وضعیت، در این رقابت شکست خواهند خورد و میخواهند به نحوی از این وضع خود را خارج کنند.
علمالهدی ایران را دارای دست برتر در میدان عنوان کرد و ادامه داد: نمیدانم عزیزان مسوول ما از این وضع باخبرند یا نه، شما با کی میخواهید مذاکره کنید و امتیاز دهید؟ شما پایتان روی حلقش است و میخواهید امتیاز دهید؟ مذاکره از نظر آمریکا یعنی تسلیم شدن، این که میگویند ایرانیها در مذاکره حاضر نمیشوند یعنی امتیاز نمیدهند، باید چه امتیازی دهیم؟ از فناوری هستی که فناوری بومی ما هست دست برداریم؟ پایمان روی حلقش است که دارد نابود میشود و از این وضعیت سق و ط خواهد کرد، با این وضعیت، تسلیم شویم و امتیاز هم بدهیم؟
وی تصریح کرد: ما باید کار را یکسره کنیم و فشار را بیشتر کنیم، قدرت امروز مال ماست و دشمن اسیر دست ما هست، اگر تنگه بابالمندب هم بسته شود که مصیبت برای آمریکا چند برابر خواهد شد؛ عزیزان مسؤول باید توجه داشته باشند که این عظمتی که خدا برای ما ایجاد کرده صلابت و اقتداری که گ دعای امام زمان برای ما به وجود آورده را به این سادگی از دست ندهیم.
امام جمعه مشهد اضافه کرد: امیدواریم خداوند بصیرت فوقالعاده. ای که حق را ببینند و واقعیتها شفاف شود به مسؤولان ما عنایت کند و عزیزان مسؤول این عظمت و صلابت و قدرت را برای این ملت مجاهدی که در خط مقدم ایستاده اند، حفظ کنند.