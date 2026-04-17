اگر مدیریت تنگه هرمز را تعیین تکلیف نکنیم، دیگران این کار را خواهند کرد

وی گفت: بیعت با ولی از نگاه قرآن یک قرارداد سیاسی و اجتماعی نیست؛ بلکه یک تکلیف و وظیفه دینی و موجب رضایت خداوند است و ثمره آن آرامش قلب مؤمنان در تلاطم ها و بحران های سخت جامعه است. جامعه ای که به دور ولی امر جمع شده اند دچار اضطراب و فروپاشی نمی شوند و اجر و ثواب پایداری بر این بیعت فتح و پیروزی است.

امام جمعه قم بیعت رضوان را بیعتی سختی دانست که مؤمنان می دانستند التزام عملی به آن ممکن است به قیمت جانشان تمام شود، گفت: خداوند متعال وقتی صدق این مؤمنان را در بیعتشان دید ورق را به نفع بیعت کنندگان برگرداند.

شباهت‌های بیعت مردم با سومین امام انقلاب و بیعت رضوان با پیامبر(ص)

وی با تطبیق آیه ۱۸ سوره فتح با شرایط امروز، گفت: همانطور که بیعت رضوان دراوج تهدیدات دشمن بود، بیعت مردم ما با آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای نیز در لحظات خطرناک و حساسی انجام شد؛ به طوری که کشور با چالش‌های بزرگ و تهدیدات خارجی روبرو بود و این حضور مردم و بیعت آنها نشان از استحکام ساختار درونی قدرت در نظام جمهوری اسلمی ایران است؛ ترامپ جنایتار بعد از شهادت امام امت اعلام کرد که رهبر آینده ایران را من تعیین می کنم ولی ملت ما با مشت‌های گره کرده به دهان او کوبیدند و گفتند توغلط می‌کنی.

آیت‌الله سعیدی شباهت دوم میان بیعت مردم ما با بیعت عصر پیامبر را تداوم مسیر ولایت عنوان کرد و گفت: هدف و مسیر یکی است و این پیوستگی نشان دهنده این است که پرچم ولایت در هیچ زمانی به زمین نمی‌ماند؛ همانطور که حضرت علی علیه السلام درباره این پرچمداری فرمودند این پرچم را جز کسی که اهل بصیرت و صبر باشد به دوش نمی کشد.

وی افزود: شباهت سوم بیعت امروز ما با بیعت رضوان مرکب از دو عنصر اخلاص و فتح قریب است؛ اگر این بیعت از روی صدق دل باشد پاداش آن فتح قریب است؛ انسجام ملت و رهبری می تواند به شکوفایی در جبهه مقاومت و عبور از بحران‌ها منجر شود و پیوند میان امت و ولی‌امر رمز عبور ما از ترس به امنیت و از تهدید به فتح است.

امام جمعه قم در خطبه دوم با بیان اینکه یکشنبه آینده روز بزرگداشت میلاد حضرت معصومه(س)، روز دختر است و آغاز دهه کرامت است گفت: دهه کرامت امسال صرفا گرامیداشت موالید اهل بیت(ع) نیست؛ بلکه با شهادت رهبر معظم انقلاب، دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و عده ای از مردم و مسئولان دهه کرامت ما از میان دود و آتش جنگ و ویرانی زیرساخت ها توسط دشمن بزدل و شیطانی عبور می کند.

وی با تأکید بر اینکه دهه کرامت امسال پیام آور استقامت و مبارزه با طاغوت به سبک حضرت معصومه(س)، امام زادگان و حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام است، افزود: امسال ملت ما تحت زعامت و هدایت رهبر سوم انقلاب حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای دامت برکاته همچنان راه امام خمینی کبیر و امام خامنه ای شهید را ادام می دهند؛ زیرا تداوم این راه بزرگترین تکلیف الهی ماست.

دهه کرامت امسال باید رزمایش امیدآفرینی و استقامت در برابر دشمن باشد

آیت الله سعیدی تصریح کرد: بزرگداشت موالید اهل بیت(ع) در دهه کرامت امسال باید پیام آور دین‌مداری، ولایت‌مداری و حفظ عفاف و حجاب در برابر هجمه های همه جانبه دشمنان قسم خورده ما باشد که با این دشمنی‌ها ویرانگری‌ها قصد ناامید کردن ما را دارند؛ بنابراین دهه کرامت امسال باید رزمایش امیدآفرینی و استقامت در برابر دشمن باشد، با این امید که این مقاومت ها زمینه‌ساز حکومت جهانی مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد انشاء الله.

در دیپلماسی تهاجمی ایران نسبت به تنگه هرمز تعللی نشود

امام جمعه قم در ادامه به مسئله مهم و ملی تنگه هرمز اشاره کرد و ابراز داشت: هرجایی که دیپلماسی تهاجمی ایران باید زمین بازی را تعریف کند نباید تعللی صورت گیرد؛ نباید تنگه هرمز در حد گرفتن عوارض و کسب درآمدهای مقطعی باشد؛ بلکه این تنگه یکی از ویژگی های راهبردی ایران و یک اهرم حکمرانی در فضای بین المللی است؛ بنابراین هر کشوری که قواعد عبور و مرور از این تنگه را بنویسد فقط عبورومرور را مدیریت نمی کند بلکه بر ادراک جهانی، مناسبات بین المللی، ترتیبات امنیتی و زبان گفت‌وگو با دیگر کشورها اثر می گذارد.

وی تأکید کرد: یا ایران مقررات تنگه هرمز را تعریف می کند یا دیگران برای تنگه هرمز مقررات وضع می کنند؛ در این موضوع با اهمیت خلائی باقی نمی ماند و اگر ما صحنه را نچینیم دیگران می چینند؛ اگر ما کشورها را جمع نکنیم دیگران ائتلاف می کنند و اگر ما چارچوب تعیین نکنیم دیگران چارچوب تعیین می کنند.

ایران باید در تنگه هرمز ابتکار عمل را به دست گیرد

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه ایران باید در تنگه هرمز ابتکار عمل را به دست گیرد و دیگران باید درباره طرح ایران موضع بگیرند، گفت: این یعنی خروج از وضیت واکنشی و ورود به وضعیت طراح، دعوت کننده، قاعده‌گذار و مطالبه‌گر. ایران اگر منتظر بماند که دیگران چه می گویند و انگلیس و فرانسه کنفرانس بگذارند و هند و چین را دعوت کنند که قاعده وضع کنند ابتکار عمل را از دست خواهد داد.

وی با اشاره به اقداماتی که باید در زمینه تنگه هرمز صورت گیرد گفت: اول دعوت از همه کشورهایی است که تجارتشان وابسته به این آبراه است، دوم آغاز رایزنی‌ها با کشورهای عربی منطقه و سوم حرکت به سمت ایجاد قاعده جدید با محوریت ایران در جایگاه اعلام کننده چارچوب جدید مدیریت تنگه هرمز است.

امام جمعه قم اهمیت این اقدام را نه صرفا دیپلماتیک، بلکه امنیتی، رسانه ای، سیاسی و راهبردی دانست و افزود: رفت و آمد هیئت‌ها و حضور فعال ایران در منطقه، دعوت از کنشگران ذی نفع و جمع کردن آنها دور میزی که ایران چیده نشان دهنده اقتدار و صلابت ایران است. دیپلماسی منفعل پر هزینه است و اگر ایران تعلل کند فردا باید در زمینی بازی کند که دیگران طراحی کرده اند.

نیروهای مسلح ایران رکن اساسی عزت و امنیت ملی هستند

آیت الله سعیدی در ادامه با اشاره به ۲۹ فروردین روز ارتش و ۱۲ اردیبهشت روز تأسیس سپاه گفت: مدیریت رهبر شهید انقلاب در کسوت فرمانده کل قوا نشان داد که نیروهای مسلح ایران رکن اساسی عزت و امنیت ملی هستند و تقویت نیروهای مسلح نه تنها یک گزینه، بلکه تکلیف قرآنی و عامل بازدارندگی در برابر دشمنان قلدری مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مبنای این سیاست بر درک واقعی تهدید ها است و روز ارتش و سپاه فرصت تجدید میثاق با این نیروهای جان برکف و غیور است.

وی با اشاره به اهانت ترامپ جنایتکار به پاپ و رهبر کاتولیک های جهان گفت: با این اقدام همه فهمیدند که ترامپ به هیچ منطقی ملتزم نیست و ایستادگی در برابر ظلم مسیر مشترک همه پیامبران الهی است.

امام جمعه قم در ادامه با اشاره به اجتماعات مردم در خیابان ها ابراز داشت: اولین کسی که در راه خدا جهاد کرد و پرچم ساخت حضرت ابراهیم علیه السلام بود. مردم در این ایام با اهتزاز پرچم ایران و حزب الله قهرمان در اجتماعات هدفمند خود باعث شدند که این پرچم تبدیل به پرچم مظلومان جهان شده و عامل ساقط کردن پرچم ظلم و کفر و استکبار جهانی شود و به حول قوه الهی و کوری چشم دشمنان همین پرچم زمینه‌ساز برافراشته شدن پرچم حکومت جهانی مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد شد.