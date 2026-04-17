قوه قضاییه: ساغر غلامی حکم اعدامی ندارد که بخواهد اجرا شود

ترامپ در پاسخ به این ادعای غلط خبرنگار به خاطر مواضع اخیر پاپ و بگومگوی رسانه‌ای که با او دارد، گفت: این را به پاپ بگویید.

این ادعای سرکاری خبرنگار حاضر در جلسه خطاب به رئیس‌جمهور نامتعادل آمریکا در حالی مطرح شده است و با واکنش او همراه بوده که پیشتر مرکز رسانه قوه قضاییه در گفت‌وگو با رئیس کل دادگستری استان گلستان صدور چنین حکمی را تکذیب کرده بود.

رسانه‌های معاند در تازه‌ترین خبرسازی خود درباره حوادث تروریستی و اغتشاشات دی ماه سال گذشته، مدعی صدور حکم اعدام برای یک دختر جوان در گنبدکاووس به نام ساغر غلامی شده بودند؛ ادعایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد صحت نداشته و کذب بوده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در رابطه با خبر مورد ادعا گفته بود: نامبرده به‌دلیل اتهامات مرتبط با اغتشاشات دی ماه سال گذشته، دارای پرونده قضایی است و در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است و پرونده وی پس از صدور کیفرخواست، در نوبت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان گنبدکاووس قرار دارد و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.

آسیابی اضافه کرده بود: اتهام انتسابی به این فرد «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است که حتی در صورت صدور حکم محکومیت، مجازات آن در چارچوب قانون، صرفا حبس خواهد بود.

گفتنی است، پیشتر نیز چنین ادعاهای دروغی از سوی رسانه‌های ضد انقلاب با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر شده است.