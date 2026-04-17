رئیس قوه قضاییه:
آنچه در لبنان حادث شد فقط و فقط به برکت مقاومت بود
به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضاییه در حساب خود در فضای مجازی نوشت: آنچه در لبنان حادث شد، فقط و فقط به برکت مقاومت بود. مقاومت، رمز پیروزی است. آمریکا و رژیم رو به زوال صهیونیستی، وقتی جانفشانی حزبالله قهرمان و موضع مقتدرانه و لایتغیر ایران در حمایت از مقاومت لبنان را دیدند به آتشبس تن دادند. ایران اسلامی هیچگاه مردم مقاوم لبنان را تنها نمیگذارد. تبریک به دبیرکل شجاع حزبالله لبنان، برادرم شیخ نعیم قاسم و همه رزمندگان دلیر و مردم مقاوم لبنان. سلاح شما و مقاومت شما، عزتآفرین است.