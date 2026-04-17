رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت پیامی به مناسبت «روز ارتش» در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام الیاس حضرتی در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«فردا، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ روز پاسداشت دلاورمردانی که در جنگ رمضان و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، در کنار سایر نیروهای مسلح همراه با همه ایرانیان، از سرزمین، هویت، امنیت و عزت ملت دفاع کردند.
به همه فرماندهان، افسران، درجهداران، سربازان و شهدای والامقام ارتش ادای احترام میکنیم و یاد شهید عزیز، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده، وزیر دفاع و همکار ارجمندمان در هیأت دولت را گرامی میداریم.
ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح، ایران را سرافرازتر از همیشه در تاریخ ایستادگی این سرزمین، ثبت کرد.
ایران ما، سربلندی خود را وامدار فرزندان سلحشور و میهندوستی است که با جان خویش از عزت این سرزمین پاسداری کردند؛ با نهایت احترام، در برابر آنان سر فرود میآوریم.»