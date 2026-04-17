آمادگی ارتش در برابر هر گونه تحرکات زمینی دشمن

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز جمعه ۲۸ فروردین که به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش در جمع نمازگزاران تهرانی حاضر شده بود با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب و بیش از ۴۹ هزار لاله گلگون کفن ارتش اظهار داشت: ارتش ضمن اینکه نقش مؤثری که در پیروزی انقلاب داشت و به ندای بنیانگذار جمهوری اسلامی لبیک گفت، در خدمت مردم بود ولی در ابتدای انقلاب برخی دشمنان کمین کرده انقلاب و برخی انسان های گمراه ندای شوم انحلال ارتش را سر دادند که امام خمینی (ره) با ژرف نگری خود با این اقدام مخالفت کردند.

امیر جهانشاهی ادامه داد: ارتش در ۴۷ سال از انقلاب از هیچ تلاشی برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی دریغ نکرد و ارتشیان وفاداری خود را به اسلام و انقلاب ثابت کردند که نمونه بارز آن در جنگ های تحمیلی اول، دوم و سوم بود در دفاع مقدس ۸ ساله نیروهای ارتش همراه با سایر همرزمان در سپاه و فراجا از پیشروی دشمن جلوگیری کردند و در عملیات های والفجرها و کربلاها و طریق القدس، ارتش بعث عراق را که بیش از ۱۵ هزار کیلومتر از خاک کشور را اشغال کرده بود از ایران اسلامی بیرون کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: یگان های ارتش در همه عملیات های آفندی و پدافندی که در ۸ سال دفاع مقدس انجام شد چه به صورت مستقل و چه به صورت مشترک با سپاه حضور داشت و با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش و هوانیروز و توپخانه نیروی زمینی این عملیات ها را به سرانجام رساند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: پس از جنگ، ارتش به عنوان مردمی ترین ارتش جهان، در بلایای طبیعی از جمله زلزله، سیل و آتش سوزی همواره در کنار مردم بوده است نمونه بازر آن در زلزله سرپل ذهاب است که اولین نفراتی که برای کمک حاضر شدند، ارتشیان از پادگان ابوذر بودند و یک پل هوایی توسط هوانیروز بین سرپل ذهاب و کرمانشاه در جهت جابجایی مجروحان تشکیل شد که یک رکورد جهانی در خصوص جابجایی مجروحان و کمک به مردم به ثبت رسید.

وی با اشاره به اقدامات ارتش در زمان شیوع بیماری کرونا گفت: در زمان شیوع کرونا، بیمارستان ها و یگان های ارتش در خدمت مردم بودند و با تجهیزات کامل و نیروهای متخصص در خدمت مردم بودند؛ در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی سال گذشته نیروهای ارتش در قالب قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و پدافند خود نیروی زمینی بیش از ۷۰۰ نقطه سامانه پدافندی در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی از میهن دفاع کردند.

امیر جهانشاهی اضافه کرد: پدافند هوایی ارتش بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد انهدامی در جنگ ۱۲ روزه شلیک کرد. علاوه بر این در جنگ ۱۲ روزه مراقبت از مرزهای جمهوری اسلامی همراه با مرزبانی فراجا و نیروی زمینی سپاه توسط نیروی زمینی ارتش به خوبی انجام شد و از نفوذ نیروهای تروریستی به داخل کشور جلوگیری کرد.

وی با تشریح اقدامات ارتش در جنگ تحمیلی 40 روزه گفت: در جنگ تحمیلی سوم اقدامات ارتش در دو بخش انجام شد، در این راستا بلافاصله بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه با استفاده از درس آموخته های جنگ های تحمیلی گذشته، راهبرد جمهوری اسلامی ایران توسط امیر سپهبد شهید موسوی از رویکرد دفاعی به تهاجمی تبدیل شد.

وی یادآور شد: در این چهارچوب طرح های عملیاتی و اطلاعاتی به روز رسانی و جلسات مداوم با حضور فرماندهای نیروها در خصوص طرح های عملیاتی-اطلاعاتی برگزار شد همچنین در خصوص نقاط قوت و ضعف دشمن و ارتقای آمادگی نیروهای ارتش اقدامات لازم انجام و نسبت به تجهیز نیروهای ارتش به سلاح های مورد نیاز اقدام شد.

وی در ادامه با تبیین اقدامات ارتش پیش از شروع جنگ تحمیلی سوم گفت: در این ایام نسبت به تهیه مواضع تعجیلی در راستای حفظ تجهیزات و کارکنان اقدامات خوبی انجام شد همچنین نسبت به ارائه آموزش های لازم، تغییر متون آموزشی و طرح های تاکتیکی اقدامات خوبی انجام شد.

امیر جهانشاهی افزود: به محض شروع جنگ تحمیلی سوم، یگان های ارتش بلافاصله به حالت آماده باش درآمدند و مراکز فرماندهی و کنترل در سراسر یگان های ارتش فعال شد و هدایت عملیات با استفاده از رهنمودهای فرماندهی کل ارتش و فرماندهان نیروها انجام شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: در خصوص تقویت مرزهای کشور توسط ارتش هم در قبل از جنگ تحمیلی سوم و هم در حین آن و زیر آتش هواپیماها و پهپادهای دشمن، نیروی زمینی نسبت به جابجایی و استقرار اکثر یگان ها از جمله تیپ های محرک هجومی، تیپ های مکانیزه هجومی، تیپ های زرهی، واکنش سریع، تیپ های نیروی مخصوص، گروه های توپخانه، موشکی، پهپادی و مهندسی به سراسر کشور اقدام کرد که برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تحرکات زمینی دشمن نقش بسیار تأثیرگذاری داشت.

وی با اشاره به نقش محوری و راهبردی پهپادهای تهاجمی و انهدامی ارتش در جنگ تحمیلی سوم گفت: ارتش با استفاده از پهپادهای پیشرفته بومی خود علیه پایگاه های آمریکا در منطقه و رژیم صهیونیستی عملیات بسیار تأثیرگذاری انجام داد.

وی با اشاره به عملیات یگانهای پهپادی علیه تجهیزات و نقاط آماده آمریکا و نیروهای آمریکایی در پایگاه الازرق اردن، تجهیزات و پایگاه های ماهواره ای دشمن در بوبیان کویت، تجمع نیروهای آمریکایی در کویت و بحرین، پایگاه ها و صنایع هوایی رژیم صهیونیستی در این جنگ گفت: این اقدمات به گونه ای در جنگ مؤثر بود که باعث از بین رفتن تجهیزات آمریکا در منطقه و همچنین درگیری سامانه پدافند رژیم صهیونیستی و آمریکا و تأثیرگذاری بیشتر موشک ها در سرزمین اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه شد؛ در کنار اینها، عملیات موشکی ارتش علیه پایگاه های آمریکا در منطقه، ارسال موشک های کروز توسط نیروی دریایی ارتش هم انجام شد.

وی در ادامه برقراری پدافند هوایی در کشور توسط قرارگاه مشترک و نیز ۷۰۰ پدافند هوایی ارتش در کشور را از دیگر اقدامات ارتش در جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد و افزود: برخی نیروهای متخصص به صورت داوطلبانه تیم های پدافندی به سرپرستی جانشین پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش امیر سرتیپ شهید زارع تشکیل دادند و برای دشمن کمین گذاشتند و با توجه به تخصصی که این شهید داشت، اولین شلیک مؤثر به هواپیمای دشمن انجام شد که بلافاصله پهپاد دشمن پس از اولین شلیک مؤثر، این عزیزان را به شهادت رساند ولی عملیات این شهید سرافراز و همرزمانش در سرنوشت جنگ تأثیر به سزایی داشت و باعث شد دشمن تن به آتش بس دهد و خیال شومش در هلی برن در دیگر نقاط کشور از بین برود و از استمرار جنگ جلوگیری کرد.

امیر جهانشاهی افزود: نیروی دریایی ارتش در کنار نیروی دریایی سپاه در برقراری امنیت آب های کشور همچنان در حال فعالیت هستند؛ نیروی هوایی در اوایل جنگ علیه پایگاه های دشمن اقدامات خوبی انجام داد و شهدایی تقدیم کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناو دنا اظهار کرد: نیروی زمینی با حضور گسترده خود در مرزهای کشور و استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های خلاقانه و تجهیزات به روز با ویژگی دورزن و دقیق زن بودن و شبکه پذیر و هوشمند و نیروهای با انگیزه و متخصص آماده در برابر هر گونه تحرکات زمینی دشمن ایستادگی کرد.

وی خاطرنشان کرد: گرچه معراج سرخ رهبر شهید ضایعه سنگین برای اسلام و مسلمین و ایران بود اما فرزندان ایران اسلامی و نیروهای مسلح با عمل به توصیه ها و راهبردهای رهبر شهیدمان آمادگی دفاع در برابر هر تجاوزی را دارد.