دعوت به استمرار و تداوم تجمعات و پاسداشت دستاورد ارزشمند جبهه مقاومت

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

ملت شریف، آگاه و حماسه ساز ایران اسلامی در امتداد هندسه نوین قدرت در نظم منطقه‌ای و جهانی، آنگاه که گفتمان مقاومت به مثابه یک راهبرد تمدنی و نه صرفاً یک تاکتیک نظامی ظهور مییابد، معادلات دشمن در عرصه میدان و دیپلماسی دچار فروپاشی می‌گردد. تاریخ معاصر گواه آن است که قدرت‌های استکباری تنها در برابر اراده‌های فولادین ملت‌هایی سر تعظیم فرود می‌آورند که بر سر عهد و پیمان خویش با آرمان‌های انسانی و الهی ایستاده‌اند. امروز واقعه مهمی رقم خورده است که ریشه در صبر راهبردی و جهاد مخلصانه مجاهدان فی سبیل الله دارد.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول عزت مدارانه و حکیمانه خود در عرصه دیپلماسی پای فشرده و در کنار مظلومان جهان ایستاده است. یکی از شروط اساسی و تغییرناپذیر برای هرگونه مذاکره با دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا، توقف حملات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به جنوب لبنان و پایان کشتار بیرحمانه مردم قهرمان و مقاوم این منطقه بود.

امروز به فضل الهی و به برکت خون‌های پاک شهیدان جبهه مقاومت، استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا جهت حضور در فرآیند مذاکره، چاره‌ای جز پذیرش این پیش شرط مقتدرانه نداشت و بدین ترتیب حملات به جنوب لبنان متوقف گردید.

این پیروزی که هیبت نظامی دروغین رژیم جعلی را با ضربات کوبنده رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان، حزب‌الله غیور و سرافراز در هم شکست و دشمن را وادار به تسلیم و پذیرش آتش‌بس نمود، ثمره بزرگ استراتژی مقدس «وحدت جبهه‌ها» و نتیجه حمایت قاطع و راهبری حکیمانه جمهوری اسلامی ایران در جنگ منطقه‌ای اخیر است. همانگونه که از ابتدا تأکید شد، هرگونه آتش‌بس بین ایران و آمریکا باید به توقف کامل جنگ در لبنان منجر شود و امروز، جهان شاهد به کرسی نشستن این خواست راهبردی جمهوری اسلامی و محور مقاومت و شکستی دیگر برای استکبار جهانی و کابینه جنایتکار نتانیاهو است.

این دستاورد مبارک، بار دیگر درستی گزینه مقاومت را به اثبات رساند و نشان داد که جبهه مقاومت از فلسطین و ایران تا لبنان، یمن و عراق، یک پیکره واحد و قدرتمند است که آینده منطقه را رقم خواهد زد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم آحاد مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت به عمل می‌آورد تا در تداوم رزمایش شبانه خیابان و میدان امشب از ساعت ۲۰، با حضور گسترده و حماسی خود در خیابان‌ها و میادین اصلی سراسر کشور، ضمن پاسداشت این دستاورد ارزشمند جبهه مقاومت، پشتوانه‌ای محکم و استوار برای رزمندگان میدان و عرصه دیپلماسی ایجاد نمایند.

حضور آگاهانه شما ملت بزرگ در صحنه، پیام آور وحدت، اقتدار و نفوذناپذیری ایران اسلامی در برابر زیاده خواهی‌های دشمنان قسم خورده این آب و خاک خواهد بود.