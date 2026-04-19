سلیمی در گفتوگو با ایلنا:
کارفرمایانی که توان دارند، کارگران خود را حفظ کنند/ بیمه بیکاری پاسخگوی زندگی کارگران نیست/ دولت سریعتر تکلیف مصوبه افزایش مزد را مشخص کند
در پی حملات اخیر به صنایع و افزایش تعدیل نیرو، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار نسبت به تشدید مشکلات معیشتی کارگران تأکید کرد که بیمه بیکاری بههیچوجه پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و از دولت و کارفرمایان خواست با ارائه تسهیلات و حفظ اشتغال، مانع از عمیقتر شدن بحران معیشتی در شرایط جنگی شوند.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه پس از حملات دشمن به صنایع بزرگ کشور و واحدهای تولیدی بسیاری از کارگران با تعدیل از کار روبهرو شدهاند آن هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی به واسطه شرایط جنگی دوچندان شده است، گفت: در این شرایط جنگی مجموعههایی که توان دارند، در نگاهداشت کارگران کمک کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: کارفرمایانی که توان دارند این لطف را به کارگران خودشان داشتند که آنها را در مجموعه حفظ کنند.
وی تاکید کرد: دولت هم قرار است تسهیلاتی را به مجموعههایی که کارگران خودشان را نگه میدارند ارائه دهند، داشته باشد، وزیر اقتصاد هم بیان کردند که تسهیلات ویژهای را برای این مجموعهها در نظر میگیرند و انشاالله هرچه سریعتر دولت تصمیماتش را اجرایی و عملیاتی و ابلاغ کند.
سلیمی عنوان کرد: از سوی دیگر کارفرمایان عزیز که مسائل جنگی را درک میکنند به اندازه وسع خودشان کمک کنند؛ چراکه یک کارگر صرفا با یک بیمه بیکاری نمیتواند زندگی خودش را تامین کند و با شرایط موجود دریافت بیمه بیکاری خودش به شدت کم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران به هر حال قسط، اجارهخانه و سایر مسائل دیگر را دارند، فقط خورد و خوراک خانوادهشان نیست چیزهای دیگری هم در زندگیشان مطرح است هزینه مدرسه و دانشگاه فرزندانشان و یا دارو و درمان دارند تمامی اینها باید مدنظر قرار گرفته شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدوارم در یک جلسه بین دولت، نماینده کارگران و کارفرمایان بنشینند مسیری را تعریف کنند تا به یک نقطه مطلوبی در این راه برسند.
وی درباره اینکه درحال حاضر مطرح میشود دولت مصوبه ۶۰ درصدی افزایش حقوق کارگران ابلاغ نکرده است آیا پیگیری در این زمینه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رخ داده است، گفت: دولت جلساتی در این خصوص داشته و انشاالله هرچه زودتر جمعبندی را ابلاغ کنند تا تکلیف مشخص شود.